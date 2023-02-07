Колоссальный долг казахстанских предприятий-переработчиков перед хлопкоробами может обернуться сокращением посевов хлопчатника
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Любовь Доброта, Туркестанская область
Свыше полутора миллиарда тенге задолжали хлопкоперерабатывающие предприятия земледельцам юга. Между тем в южных хлопкосеющих областях республики со дня на день начнутся весенне-полевые работы, и главы хозяйств пребывают в растерянности: где взять финансовые средства на то, чтобы вспахать и засеять, если до сих пор нет расчета за прошлогодний урожай?