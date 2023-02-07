Колоссальный долг казахстанских предприятий-переработчиков перед хлопкоробами может обернуться сокращением посевов хлопчатника

Заместитель акима Туркестанской области Ермек Кенжеханулы посетил сразу три основных хлопкосеющих района – Жетысайский, Мактааральский, Шардаринский. И в каждом из них встретился с фермерами, специализирующимися на выращивании хлопчатника.

Везде ситуация примерно одинаковая, отличаются разве что суммы задолженности владельцев перерабатывающих заводов за сданный сырец. Объясняют же они свою задолженность тем, что, мол, не могут продать хлопковолокно...

Фермеры же, не получив расчет, не могут погасить займы микрофинансовым организациям, а, следовательно, получить финансирование на посевную или оформить государственные субсидии.

Такая вот цепная реакция, заложниками которой оказались хлопкоробы. Кто виноват и что делать? Эти вопросы звучат на каждой встрече с чиновниками и финансистами.

Дехканам, которые до сих пор не могут получить деньги за хлопок-сырец, пообещали оказать содействие. На встречах с хлопкоробами также обсудили проблемы, накопившиеся в отрасли, и перспективы ее дальнейшего развития.

Ермек Кенжеханулы считает, что следует продолжить диверсификацию посевов в хлопководческих районах. Перейдя на возделывание других культур, хлопкоробы избавятся от хлопковой зависимости и накопившихся за последнее время проблем, к которым, кстати, за прошлый год добавились новые.

– В прошлом году под хлопчатник в Туркестанской области отвели 126,3 тысячи гектаров, – прокомментировал ситуацию Ермек Кенжеханулы. – Сбор сырца составил 361,8 тысячи тонн продукции. Из-за геополитической ситуации экспорт хлопковолокна оказался затруднен.

Усложнилась логистика, с рынка ушли трейдерские компании-парт­неры. Это напрямую повлияло на закупочную цену хлопка-сырца, стоимость реализации волокна. Отсюда и сложности с расчетами переработчиков с аграриями. И пока нет шансов на то, что в этом году экспорт волокна будет успешным.

Земледельцам рекомендуют, не теряя времени, переходить на возделывание овощей, заниматься бахчой, осваивать другие культуры.