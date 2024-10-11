Коммунальные беды «Энергетика»

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Лет десять назад на этот городской микрорайон в Семее возлагались большие надежды – здесь начали строить многоэтажки, и получить в них квартиру считалось престижным. А что сейчас? Первое, что бросается в глаза, – это полурассыпавшаяся надпись названия микрорайона на одном из домов.

Население здесь годами испытывает коммунальные невзгоды, решить которые без участия местных органов исполнительной власти просто невозможно.

Без воды

Первая и, пожалуй, самая главная проблема – отсутствие воды. Жители микрорайона сталкиваются с ней чуть ли не каждую неделю. Вода про запас, набранная в различные емкости, стала уже привычным предметом интерьера в каждой здешней квартире. Но и ее не напасешься, а остаться без воды в многоэтажке – та еще мука! Особенно тяжело в такой ситуации приходится семьям с детьми, коих немало.

– Воду всегда запасаем заранее. У нас постоянно происходят аварии на водопроводе, и его отключают. Сколько ни запасай, воды не хватает. У меня четверо детей, младшему всего полтора года, и я не могу их искупать всех сразу. Нормально не могу ничего приготовить. Бывает, детей на улицу не выпускаю, потому что их потом нечем будет умыть и не в чем постирать одежду, – рассказывает Динара Елгазыева.

А переехать отсюда семья не может: это арендное жилье получил супруг Динары как воспитанник детского дома. То есть собственником квадратных метров является государство. И таких жильцов здесь много.

Гульмире Чинарбековой «повезло» больше, она смогла приватизировать квартиру в 2016 году. Переезжать женщина не спешит, так как считает, что проблемы нужно решать, а не избегать их.

– Я проживаю здесь с 2014 года, как только наш дом был построен­ и заселен. Заселяли нас сюда как социально уязвимых. Люди годами стояли в очереди на это жилье. В частности, 23 года в очереди стояла моя мама как многодетная. Прожив два года в этой арендной квартире, нам, одним из последних, удалось попасть под безвозмездную приватизацию. Но ее участниками, к сожалению, стали не все. Например, сироты не смогли приватизировать свое жилье.

– Оформить приватизацию смог­ли лишь те, у кого было удостоверение пострадавшего от ядерных испытаний. У кого его не было, этого сделать не смогли, – рассказывает Гульмира Чинарбекова.

Не в лучшем состоянии в микрорайоне и канализационные сети, на которых постоянно происходят аварии. Люди просят заменить трубы, но пока в ответ – тишина.

– Каждый раз вызываем службы, чтобы устранили порыв. Уже даже не знаем, куда обращаться. Да, мы собственники и обязаны сами решать местные проб­лемы, но касающиеся городских сетей мы, к сожалению, устранить не в состоянии, – говорят жильцы. – Трубы все уже изношены. Если в одном месте проблему решить, в другом она образуется снова.

Недавно авария произошла в 300 метрах от места, которое уже было отремонтировано, вода ведь ищет слабые места. Возле супермаркета сквозь асфальт недавно она пошла фонтаном. Вызвали «аварийку», но пока они отыщут место порыва трубы, пройдет много времени. Поэтому ремонт­ники воду перекрывают, а аварию устранять и не торопятся. Мы несколько лет выпрашивали у властей, чтобы нам заасфальтировали улицы. А когда его, наконец, уложили, пошли авария за аварией, и асфальт то и дело вскрывают...

Без света

Жители также отмечают проб­лемы с уличным освещением и постоянными отключениями электроэнергии. Граждане рассказывают, как в прошлом году остались без электричества на неделю. И в энергоснабжающей организации на вопрос, почему электросети до сих пор не приняты на баланс, получили ответ: мол, сети старые, пусть государство приведет их в порядок, тогда они будут приняты на баланс и получат надлежащее обслуживание.

Член общественного совета Семея Илья Бароховский сравнил эту ситуацию с дачными поселками. В некоторых из них ежегодно проводится тендер на ремонт электросетей. При этом сами сети остаются бесхозными. Как результат: один год их обслуживает одна организация, на следующий год – другая. При этом новый подрядчик ответственность за работу предыдущего не несет…

Беспокоит горожан и активная застройка вокруг. Люди не против, чтобы были новые дома. Но ведь их подключат к старым сетям, которые и так не выдерживают нагрузки.

– Надо признать, там в этом году действительно были две большие аварии, из-за которых почти неделю многие многоэтажки были без воды. В настоящее время авария, можно сказать, устранена. Мы сейчас по временной линии подключили все дома. После последней аварии все жильцы сейчас уже обеспечены водой. В ближайшее время до начала отопительного сезона мы, наверное, решим проблему и заменим магистральные сети. Я думаю, основная проблема должна решиться. Кроме того, есть внутриквартальные сети, но этот вопрос, я думаю, решим уже после того, как завершим весь комплекс работ. То есть, если даже случатся аварии, весь район не будет обесточен, а только отдельные дома, – говорит технический директор ГКП «Семей Водоканал» Ербол Касенов.

На вопрос о том, как так получилось, что на протяжении десяти лет микрорайон оставался без внимания, в «Водоканале» ответили: на городском балансе сети этого микрорайона не состоят, соответственно, обслуживать их «Водоканал» не обязан.

– Эти сети у нас на балансе не состоят. Сети всего «Энергетика» строились где-то в 2014–2016 годах, тогда, насколько я знаю, этим занимался отдел строительства города Семея, но нам на баланс они не переданы, – говорит Ербол Касенов. – Но аварии мы устраняем. Как эксплуатирующая организация, мы не можем оставлять людей без воды.

Что касается вопроса горожан о том, почему, несмотря на перегруженность сетей, к ним подключают все новые и новые застройки, в организации ответили, что это не в их компетенции.

– Мы только подключаем, а вопрос трассировки к нам не относится. Раньше в правилах было так, что «Водоканал» согласовывал трассировки, проекты, но уже года три как мы можем только дать точку подключения и проверить, правильно ли произведена врезка, – ответили в учреждении.

Жители микрорайона также поднимают вопрос об отсутствии подвоза питьевой воды при авариях. По их словам, всего лишь раз за последнее время им была подвезена вода в бочке небольшого объема. И тут выяснилось, что бочка с водой на весь город одна…

– У нас в «Водоканале» есть всего одна бочка для питьевой воды, полуприцеп. Мы ее подвозим в места аварий. Если авария возникает в нескольких местах сразу, при этом хочу уточнить, что в частный сектор мы не подвозим – только в многоэтажки, так вот, когда аварии происходят в нескольких местах, где есть многоэтажки, то мы по очереди возим эту бочку объемом в один кубометр, – пояснил технический директор. И запросить дополнительные бочки организация не может, поскольку нужно доказывать необходимость в них…

Что касается освещения, то, как сообщил главный специалист отдела ЖКХ Аман Хамитов, проблемы в этом плане в городе существуют.

– Система освещения находилась на балансе предприятия АО «ГЧП». Соответственно, ремонтировать ее сами мы не можем. В настоящее время ожидаем решения суда. Пока же в течение двух месяцев подрядчику поручено решить проблему с уличным освещением, но, насколько известно, там больше заняты судебными тяжбами и подали апелляцию, – говорит Аман Хамитов.

– Чем больше я знакомлюсь с проблемами этого окраинного микрорайона, тем больше удивляюсь, – признается член городского общественного совета Илья Бароховский. – По словам жителей «Энергетика», здесь очень большие проблемы с питьевой водой, ее неделями не бывает. За последнее время у них уже три раза отключали воду. Причем это не про один-два дома, а про несколько десятиэтажек! При этом основная проб­лема заключает­ся в том, что сети старые и часть сетей вообще бесхозная. Также с 2001 года, по словам жителей, у них нет горячей воды даже зимой. Получается, коммуникации, по которым должна проходить вода, не прокладываются уже два с лишним десятилетия! Городские службы отделов акимата относятся весьма прохладно, не воспринимают проблемы микрорайона всерьез. И это сейчас нужно коренным образом менять. Тот факт, что в микрорайоне с десятиэтажками жильцы ходят по нужде в уличный деревянный туалет, – из ряда вон! Не думаю, что подобное есть в других областных центрах, даже на окраине.

По мнению общественного активиста, назрела необходимость разработки плана развития микрорайона, аналогичного тому, что ранее был осуществлен для городских окраин.