Компания Glovo согласилась участвовать в новом проекте Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова провела встречу с основателем и генеральным директором Glovo Оскаром Пьером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

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В ходе встречи были обсуждены вопросы социальной защиты граждан Казахстана, оказывающих услуги курьерской доставки на платформе Glovo.

Светлана Жакупова рассказала Оскару Пьеру о проводимой работе по законодательному регулированию платформенной занятости, включая реализацию пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, проводимого совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов.

Представители компании Glovo выразили готовность принять участие в пилотном проекте и заключить соответствующее соглашение.