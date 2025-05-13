Казахстан рассматривает сотрудничество с одним из крупнейших ритейлеров Персидского залива — компанией LuLu — как важный шаг для усиления экспортного потенциала и расширения присутствия отечественной продукции за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz