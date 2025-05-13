Компания LuLu планирует совместные проекты с Казахстаном
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Казахстан рассматривает сотрудничество с одним из крупнейших ритейлеров Персидского залива — компанией LuLu — как важный шаг для усиления экспортного потенциала и расширения присутствия отечественной продукции за рубежом, передает корреспондент Kazpravda.kz
Министры выразили готовность всесторонне поддержать запуск совместных проектов, включая инфраструктуру, логистику и государственное сопровождение.
Казахстанская сторона приветствовала инициативу и подтвердила заинтересованность в дальнейшем практическом взаимодействии.