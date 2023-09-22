Конференция «Мир Акима Тарази: литература, театр, кино и педагогика» проходит в Астане

21-22 сентября 2023 года при поддержке министерства культуры и информации РК в Казахском национальном университете искусств проходит международная научно-практическая конференция «Мир Акима Тарази: литература, театр, кино и педагогика», посвященная 90-летию выдающегося писателя, драматурга, киносценариста, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Республики Казахстан и Международной литературной премии им. Ф. Кафки, профессора Казахского национального университета искусств Акима Уртаевича Тарази, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информации РК.

Фото: gov.kz

В мероприятии принимают участие зарубежные и отечественные деятели литературы и искусства, в их числе: писатель, драматург, член Союза писателей Узбекистана Жавлон Жовлиев (Узбекистан), писатель-ученый, доктор Phd, переводчик, обладатель Ордена «Достык» Ашур Оздемир (Турция). Также актер, Народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Тунгышбай Жаманкулов, писатель, драматург, публицист, Заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Елен Алимжан и писатель, публицист, переводчик, Заслуженный деятель Казахстана, кавалер ордена «Құрмет» Любовь Шашкова.

Вместе с тем, в онлайн формате, в мероприятии принимают участие доктор филологических наук (PhD), профессор Университета Гази Джемиле Хнаджи (Турция), опубликовавшая исследовательские работы о творчестве Акима Тарази в литературных и научных изданиях Турции, преподаватель Университета Анкары Хаджи Байрам Вели – Ибрагим Атабей (Турция), написавший монографию и издавший книгу о творчестве А. Тарази (Турция) и магистрант Университета Анкары Хаджи Байрам Вели – Мелике Йыландил (Турция), переводчик, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой русского языка на факультете иностранных языков при Асуанском университете Мухаммед Рияд (Египет).

Из города Алматы и других областных центров в онлайн формате в конференции принимают участие писатель, драматург, заслуженный деятель Казахстана, профессор Султанали Балгабай, литературовед, критик, заслуженный деятель Казахстана Алия Бопежанова, доктор филологических наук, профессор Алпысбай Мусаев, музыковед, литературовед, переводчик, член Союза писателей Казахстана Рена Жуманова.

Кроме того, в конференции принимают участие государственные и общественные деятели Республики Казахстан, известные литературоведы, кинотеледраматурги, киноведы, театроведы, искусствоведы, профессорско-преподавательский состав вузов страны, докторанты, магистранты и студенты университетов.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы, чтения «Тарази оқулары», презентация новой книги, ретроспектива фильмов, снятых по сценариям Акима Тарази, фотовыставка и другие мероприятия.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ашимов Аким Уртаевич (Аким Тарази) родился 9 сентября 1933 года в г. Алматы. Среднюю школу закончил в 1950 году в п. Жана турмыс Жамбылской области.

1957 год – закончил обучение на факультете филологии Государственного педагогического института им. Абая.

1957-1959 гг. – работал учителем русского языка и литературы в средней школе п. Жана турмыс Жамбылской области.

1960-1962 гг. – учился в Высших сценарных курсах (г. Москва).

1962 год – Казахстанский собственный корреспондент Литературной газеты (г. Москва)

1964 год – главный редактор киностудии «Казахфильм»

1970-1980 гг. – первый секретарь Союза кинематографистов Казахстана, секретарь Союза кинематографистов КазССР

1980-1986 гг. – творческий период

1986-1990 гг. – секретарь Союза писателей Казахстана

1991-1994 гг. – советник Министра культуры

1993-1996 гг. – главный редактор журнала «Қаржы-қаражат»

1994-2004 гг. – профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова

2009 г. – по настоящее время – профессор Казахского национального университета искусств в г.Астана, (2009-2011 гг. – руководитель филиала Союза писателей Казахстана).

Аким Тарази – автор романов «Қорқау жұлдыз», «Шер», «Қиянат», «Мұстафа Шоқай», «Москва – Баласаз» т.д., рассказов, повестей и эссе «Ауыл шетіндегі үй», «Тәж», «Махаббат жыры», «Көк аспанда қырағы көз бар» и т.д., также был издан сборник его пьес «Жолы болғыш жігіт». В мае 2023 года прошла презентация собраний сочинений писателя в 12-ти томах.

Фильмы, снятые по сценариям Акима Тарази «Следы уходят за горизонт», «Звучи там-там», «Выстрел на перевале Қараш», «Мустафа Шокай», «Молитва Лейлы», вошли в «золотой фонд» казахского кино.

Драматургические произведения, поставленные на сцене казахского театра: «Күлмейтін комедия», «Жақсы кісі», «Жолы болғыш жігіт», «Ақын, періште, махаббат», «Індет», «Махамбет», «Лайнер», «Үкілі жұлдыз», «Қыз махаббаты» и другие. Многие произведения писателя были переведены на русский, китайский, польский, болгарский и английский языки.

Аким Тарази впервые перевел на казахский язык исторические научно-исследовательские труды Н.Я. Бичурина «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» и «История первых четырех ханов из дома Чингизова», а также роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

В 1994 году был награжден орденом «Құрмет», в 1997 году получил звание «Заслуженный деятель Казахстана», в 2002 году стал лауреатом Государственной премии Казахстана. В 2011 году в г. Прага награжден медалью международной литературной премии им. Франца Кафки. В том же году в Англии роман А. Тарази «Қорқау жұлдыз» увидел свет на английском языке. В 2015 году награжден орденом «Отан». В 2021 году стал обладателем награды высшей степени отличия Республики Казахстан – «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой труда Казахстана») за выдающиеся достижения в сфере искусства и литературы.