Автомобили должников по алиментам выставили на торги в Астане

4-5 марта в столице проведены рейдовые мероприятия «Должник», передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Минюста

Фото: Kazpravda.kz

Сообщается, что к должникам были применены принудительные меры по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

–Так, были выявлены владельцы авто, имеющие задолженность по алиментам, в результате чего на сегодняшний день на штрафстоянку водворены 4 транспортных средства должников, имеющих задолженность от 800 тыс тенге до 3 млн тенге, – говорится в сообщении.

Частными судебными исполнителями проводятся работы по оценке, выставлению на торги указанных автомобилей. Органы юстиции продолжат работу в данном направлении.

Ранее эксперт сообщила о полной сумме задолженности по алиментам в Казахстане.