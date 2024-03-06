Имеет ли женщина право на оплачиваемый домашний труд, рассказала эксперт

Какую цену за материнство платят женщины, является ли домашний труд их выбором и почему родители должны соревноваться за время с ребенком, в беседе с корреспондентом Kazpravda.kz рассказала посол Фонда ООН в области народонаселения в Казахстане Акмаржан Кушербаева

Фото: Kazpravda.kz

Сколько времени тратят на домашний труд женщины

Ежедневно люди тратят свое время на приготовление пищи, уборку и уход за детьми. И женщины тратят на такую неоплачиваемую работу в 2-10 раз больше времени, чем мужчины. Эта тенденция подробно описана американским социологом Арли Хокшилд в книге "Вторая смена. Работающие семьи и революция в доме".

Именно она положила начало дискуссии и исследованиям гендерного разделения труда. Хокшилд обнаружила, что женщины в среднем работают приблизительно на 15 часов в неделю больше, чем мужчины. За год это лишний месяц круглосуточной работы.

Штраф за материнство

Акмаржан Кушербаева отмечает, что в нашей стране мужчины в большинстве своем не подключаются не только к домашним делам, но и к воспитанию детей. Фигура отца лишь используется для устрашения ребенка.

В Казахстане по трудовому законодательству, мужчина тоже имеет право на выход в отпуск по уходу за ребенком, но мало кто из мужчин им пользуется.

В Швеции, например, оформлять подобный отпуск заинтересовали отцов серьезными государственными выплатами. Если он отпуск брать не захочет, то и выплат лишится. Так появляется мотивация использовать отпуск на ребенка в любое время до достижения совершеннолетия ребенка. Предполагается, что данный период мужчина должен провести качественно с семьей.

– При таком раскладе, мужчина и женщина, заводя детей, будут равноценно оставлять рабочее место. Таким образом, женщины не будут «наказываться копейкой» за материнство и отсутствием перспектив на работе, – пояснила Акмаржан Кушербаева, добавив, что отцовство тоже должно нести какие-то издержки.

Фото: instagram.com/kaliya_kz

В некоторых странах государство платит и обеспечивает хорошим соцпакетом женщин за то, что они ухаживают за своими детьми.

В Казахстане женщина может претендовать только через суд на алименты для детей до 18 лет и на собственное содержание до трехлетия ребенка как в браке, так и после развода.

Однако по последним данным, в Казахстане насчитывается 21 млрд тенге задолженности по алиментам. И сгенерировали этот долг – мужчины.

Когда домохозяйство для женщины – основное занятие, официально считается, что она не занята и в статистике отображается как безработная. Поэтому государство, на взгляд эксперта, должно задуматься над официальным статусом женщин, занимающихся трудом по домашнему хозяйству.

Домашний труд: выбор или принуждение

В Казахстане есть слои населения, которые ценят и уважают женщин, их домашний труд, материнство и, оказывают им помощь.

В среднестатистической казахстанской семье с несколькими детьми пара может принять решение, о том, что жене лучше заниматься детьми, готовкой и уборкой, а мужу – зарабатывать деньги. При этом мужчина осознает, чем жертвует женщина, и, уважительно к ней относится. Бюджет они распределяют по общему усмотрению.

Также распространено абсолютно противоположенное отношение к женщине, когда ей запрещают учиться, лишают права на реализацию. Но гарантии достойного обеспечения в семье супруга, не дают. Так женщины попадают в финансовую зависимость, испытывают давление, контроль, подвергаются насилию, в частности, экономическому. За это нет никакого наказания и в обществе финансовый абьюз не порицают.

– Везде, где есть осознанный выбор у партнеров, мы обязаны это уважать. Везде, где есть ограничения, навязывание, давление – с этим нужно бороться и создавать условия для предотвращения подобных ситуаций, – резюмировала активистка.

Какую пользу каждый партнер может принести семье

Акмаржан Кушербаева, ссылаясь на исследования, отмечает, что на рынке труда работа женщин оплачивается на 30% ниже, чем труд мужчин.

Эксперт описала оптимальную модель семейного бюджета, в который каждый вкладывает свой доход независимо от его размера. Они складывают весь доход в общую казну, распределяя расходы сначала на обязательные платежи, продукты, лечение, развлечение, непредвиденные расходы. И, если у них остаются еще средства, они могут себе позволить отложить на накопления. Все, что останется, они могут поделить пополам. И имеют право распоряжаться этими деньгами, как хотят.

– Захочет, он купит удочку, бесполезную, как она может думать, это уже не ее дело. Она свою очередь может сделать себе маникюр или отдать деньги своей маме. При такой модели женщина будет знать, что она внесла свой вклад. Таким же образом можно договориться о бюджете, когда супруга не работает, чтобы у нее были личные деньги, – поясняет эксперт.

Ранее в МКИ отмечали, что в скором времени молодые люди смогут проходить курсы подготовки к семейной жизни до бракосочетания. По мнению Акмаржан Кушербаевой, тренинг должен включать в себя вопросы распределения бюджета, где парам объяснят, сколько стоит наемный труд няни, домработницы, повара. Чтобы было наглядно понятно, сколько экономии принесет для семьи женщина, если возьмет эти обязанности на себя.

При этом есть женщины, которые не хотят сидеть дома, заниматься домашними делами. В этом случае пара анализирует, достаточно ли им средств, чтобы иметь большую семью и привлекать наемных работников для ухода за домом и детьми.

Забота друг о друге – семейная традиция

Воспринимать уход друг за другом можно как нормальные добрые отношения внутри семьи, не употребляя слов «должна» или «должен», поскольку они несут в себе негатив и вызывают протест. Уход за домом можно считать объединяющей традицией, которая дарит тепло.

– А забота о детях – это самое прекрасное, что есть на свете. Не упустить бы момент ни отцу, ни матери, когда ребенок говорит первые слова, делает первый шаг. Когда желанному ребенку даешь жизнь, то ты будешь соревноваться со своим супругой или со своим супругом, чтобы больше времени провести с ним, а не избегать этого или перекидывать на кого-то. Не надо превращать это в предмет торга, – убеждена Акмаржан Кушербаева.

Эксперт резюмировала, что к созданию семьи и рождению детей, нужно относиться осознанно, поскольку время, когда браки заключались для выживания, прошло. Она напомнила, что каждый ребенок имеет право быть желанным, имеет право на блага, которые ему нужны для нормального развития, а также на любовь и заботу родителей.