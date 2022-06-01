Конституционные основы экономических отношений в свете Послания Президента 2022 года отметил эксперт

В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» сказано, что «следует срочно приступить к разработке нового пакета структурных реформ в экономике и государственном управлении с учетом стратегии политической модернизации».

Тем самым, Главой государства поставлена задача о проведении не только политической, но и экономической реформы. По сложившейся за три с лишним десятилетия практике экономические реформы означали переход на так называемые «рыночные отношения». Основным институтом экономической системы государства стал рынок, а его главными постулатами - свободное предпринимательство и свободная конкуренция. В этих условиях практически единственным способом правового регулирования экономических отношений является закрепление единых подходов, основных начал построения новых экономических отношений в Основном законе государства, что логически создает условия для дальнейшего системного и поступательного движения в сфере регулирования рыночных отношений.

Говоря о конституционных основах экономических отношений в Республике Казахстан, следует иметь в виду роль и место Конституции в системе актов, закрепляющих основы экономической системы правового государства. В Конституции закрепляются нормы-принципы, т.е. основные начала, которые определяют фундаментальные, базовые основы экономической системы страны, находящие затем более детальную регламентацию в отраслевом законодательстве.

Формально-юридический анализ содержания Конституции Республики Казахстан 1995 года показывает, что хотя в ее содержании отсутствует буквальное упоминание об экономических отношениях, множество норм имеет прямое отношение к основополагающим аспектам правового регулирования экономики нашего государства.

В контексте рассматриваемой темы ключевое значение имеют нормы пункта 4 ст. 26 Конституции, закрепившие принцип свободы предпринимательства: «Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности».

Дальнейшая реализация конституционного принципа свободы предпринимательской деятельности нашла закрепление в Гражданском кодексе Республики Казахстан, законах о развитии предпринимательства, а ныне – в Предпринимательском кодексе Республики Казахстан и др.

Одним из необходимых условий развития цивилизованных рыночных отношений является недопущение захвата рынка организациями-монополистами и недобросовестными конкурентами. Поэтому неразрывной составляющей рассматриваемого выше принципа является сопутствующее ему конституционное ограничение: «Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещается».

В Послании 2022 г. также отмечено, что важно «обеспечить честную и открытую конкуренцию, навсегда искоренить все искусственные монополии … в экономике…».

Вместе с тем реализация принципа свободы предпринимательства в условиях рыночных отношений ограничивается не только в сфере монополизма и недобросовестной конкуренции. Как указано в статье 1 Конституции, высшими ценностями в Казахстане, как демократическом, правовом и социальном государстве являются человек, его жизнь, права и свободы. В республике признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией, именно они определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов. Это означает, что содержание законодательных и подзаконных актов, регулирующих рыночные отношения, не должно нарушать права и свободы человека.

О важности данного положения было еще раз подчеркнуто в Послании Президента Республики Казахстан 2022 г.: «Серьезно усилится механизм защиты конституционных прав и свобод граждан. Считаю, что это приведет к повышению ответственности чиновников за качество принимаемых ими актов». Как отмечал Глава государства: «События начала января обнажили социальные проблемы, копившиеся в Казахстане годами, в том числе усугубившееся имущественное расслоение …, …разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня».

В качестве одного из основополагающих принципов деятельности Республики в Конституции определено «экономическое развитие на благо всего народа» (п.2 ст.1). Данный конституционный принцип раскрывает суть социального государства, каковым конституирует себя Республика Казахстан. Тем самым, целью введения рыночных механизмов экономического развития является «благо всего народа», всеобщее благосостояние. Реализации данного положения служат нормы ст. 20 и Главы 6 Предпринимательского кодекса: «Государством гарантируется и поощряется внедрение субъектами предпринимательства в своей деятельности социальной ответственности».

Однако презумпция социальной роли рыночной экономики и социальной роли бизнеса у нас находится еще на низком уровне, об этом было вновь заявлено Президентом Республики Казахстан К. Токаевым на встрече с представителями отечественного бизнеса 21 января 2022 года. В этой связи в качестве основных принципов новой экономической политики Главой государства названы не только социальная ответственность предпринимателей, но и честная конкуренция; налоговая честность бизнеса. 19 мая 2022 года Президент Республики Казахстан на встрече с представителями бизнеса призвал их к активному участию в разработке Новой экономической политики, которая будет представлять «доктринальный документ», включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и т. д.

Исключительно важным для нашей страны было конституционное закрепление возможности передачи земельных участков в частную собственность (п.3 ст.26). Исторически у кочевых народов право на землю отождествлялось с имущественными правами не только на определенный, ограниченный в пространстве земельный участок, а с возможностью населения в зависимости от времени года владеть и пользоваться различными, немалыми по территории земельными угодьями, свободно кочевать по ним с целью обеспечения скота (а, следовательно, и самого населения) надлежащим пропитанием. Отсюда, право народа на землю и сама земля кочевников, включая иные природные ресурсы, признавались священными. В этой связи представляются отвечающими чаяниям народа предложения о внесении изменений в ст.26 Конституции о принадлежности не только земли, но и иных природных ресурсов народу Казахстана.

Вместе с тем в статье 6 Конституции закреплено основное начало о том, что собственность обязывает, пользование ею должно одновременно служить общественному благу. Данный принцип предусматривает, что право собственности, хотя и относится к абсолютным правам, в то же время не является безграничным правом; имущество, принадлежащее лицу на праве собственности, не должно использоваться во вред иным лицам и всему обществу.

В качестве обязываний, налагаемых на обладателей права собственности и иных вещных прав, закреплены нормы о запрете собственникам причинения вреда иным участникам гражданского оборота, окружающей среде, о возложении на них бремени содержания своего имущества и др. Так, законом от 3 января 2022 г. в пункт 3 ст. 92 Земельного кодекса внесены изменения о сокращении срока принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель с двух лет до одного года. В апреле т.г. Президент РК вновь указал на необходимость усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель.

Следует отметить также, что само государство является не только органом политической власти, но и участником рыночных экономических отношений в качестве собственника и обладателя иных вещных прав. Государство владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом на принципах равенства с иными субъектами хозяйствования. В качестве одной из форм управления своим имуществом государство создает коммерческие юридические лица в виде государственных предприятий, национальных компаний, национальных холдингов, передавая им права владения и пользования государственным имуществом.

Вместе с тем Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев уже в текущем году неоднократно критиковал деятельность нацкомпаний и ФНП «Самрук-Казына», который «стал громоздкой структурой с непрозрачной системой»; в них действует «неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание», тогда как «от эффективного функционирования «Самрук-Казына», активы которого составляют около 60% ВВП Казахстана, напрямую зависит развитие всей экономики страны», поэтому ФНП играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны.

В этой связи государством предусмотрены меры по сокращению квазигосударственного сектора, повышению его эффективности, прозрачности и подотчетности . А в проекте закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК предусмотрены нормы о запрете близким родственникам Президента занимать не только политические должности, но и должности руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Значительную долю участников рыночных отношений с участием государства составляют не просто хозяйственные общества и товарищества, а их объединения, именуемые в международном экономическом обороте общим термином «группа компаний» - нацкомпании и нацхолдинги, национальные управляющие холдинги, СПК, квазигосударственные предприятия. Деятельность таких компаний представляет публичный интерес, по этой причине она должна осуществляться с высоким уровнем обеспечения прозрачности и полного соответствия принципам корпоративного управления ОЭСР, о чем говорилось и Президентом Республики Казахстан К. Токаевым.

Регулирующее воздействие на рыночные отношения государство оказывает посредством таких экономических инструментов, как бюджетная и налоговая политика, предоставление кредитов, создание и поддержка конкурентной среды, поддержание необходимой доли участия государства в экономике и т.д. Как констатировано в новой Концепции развития государственного управления, ныне процессы стратегического и бюджетного планирования ввиду разрозненности не в полной мере позволяют обеспечить достижение задач долгосрочного устойчивого развития страны.

Рыночный характер экономики Казахстана нашел отражение также и в нормах-принципах о праве на труд. Так, статьей 24 регламентировано, что каждый имеет право на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии, принудительный труд запрещен. Норму ст.24 в части оснований привлечения граждан к такому труду ныне предлагается изменить, поскольку к принудительному труду можно привлечь не только на основании приговора по уголовному делу, но и на основании судебного акта о признании виновным в совершении административного правонарушения.

Анализ конституционных основ рыночных отношений требует также отражения роли органов государства в регулировании таких отношений. Так, Президент Республики Казахстан определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, в том числе экономической и социальной политики (ст. 40). Конституцией определено, что векторы экономической и неразрывно связанной с ней социальной политики в рыночных условиях определяет Правительство Республики Казахстан (ст.66).

Новеллой, вытекающей из Послания Президента 2022 года, является исключение из Конституции права Главы государства отменять или приостанавливать действие актов акимов областей, городов республиканского значения, снимать с должности районных и сельских акимов (статьи 87 и 88). Усиливается статус Счетного комитета, в том числе и его название – Высшая аудиторская палата.

Все действия государственной власти должны быть социально ориентированы, направлены на воплощение конституционных основ рыночной экономики в повседневной жизни; экономические отношения должны базироваться на социальном партнерстве между человеком и государством, как это отмечено в Послании 2022 года.

Учитывая низкий уровень социальной ответственности отечественных предпринимателей, отсутствие в течение длительного времени уполномоченного государственного органа по защите потребителей, пока еще недостаточно четкий статус института уполномоченного по правам человека, защита прав человека в нашем государстве требует особого внимания. Данный вопрос в Казахстане особо актуален, особенно обострились проблемы населения в период переживаемой ныне пандемии и инфляционных процессов. В этой связи как никогда актуальным видится предложение Президента Республики о повышении роли Уполномоченного по правам человека путем закрепления соответствующих норм в Конституции.

Совершенствование вопросов организации и эффективного управления экономикой в рыночных условиях возможно также путем внесения изменений и дополнений в конституционные законы, в первую очередь – «О Парламенте» и «О Правительстве». В частности, в Конституцию предложено включить нормы о заслушивании отчетов Высшей аудиторской палаты на заседании Мажилиса два раза в год.

Достоинством Конституции Республики Казахстан является закрепление принципа разделения властей, дополненного и уточненного во исполнение Послания 2022 г. Вместе с тем одной из проблем казахстанского общества является слияние бизнеса и власти, о чем Президентом РК сказано и на встрече с представителями бизнеса в мае 2022 года, поэтому вопросы разделения экономической и политической власти должны быть предметом дальнейших правовых, экономических, социологических исследований.

Таким образом, резервы основных конституционных начал для дальнейшего эффективного регулирования экономических отношений являются неисчерпаемыми, позволяют и далее совершенствовать развитие экономики на благо народа. Одной из неотложных мер для достижения названной цели представляется принятие на референдуме представленного на обсуждение народа проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

Идрышева С.К.

член Рабочей группы по выработке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, член НКС Конституционного Совета РК, д.ю.н., профессор КАЗГЮУ.