Концерт "Весенние напевы" пройдет в "Астана Опера"

17 марта в Камерном зале "Астана Опера" состоится концерт "Весенние напевы". На сцене будут блистать солисты оперы, артисты хора и оркестра театра, сообщает Kazpravda.kz.
"Наурыз отмечается не только в Казахстане, поэтому мы решили включить в программу концерта различные шедевры вокального и инструментального искусства, в которых отражена тема любви и пробуждения весны. Из сочинений казахских композиторов слушателям предложат "Нурлы тан" Ескендира Хасангалиева, "Тан Самалы" Еркегали Рахмадиева и другое. Музыка западноевропейских и русских классиков также будет звучать этим вечером, среди них "День ли царит" Чайковского, "То было раннею весной" и "Весенние воды" Рахманинова, а также замечательные произведения Штрауса, Шуберта, Грига, Листа", – рассказала концертмейстер Раушан Бескембирова.
Как отмечается, впервые на сцене Камерного зала будет исполнен кюй "Акку" Нургисы Тлендиева, который он создал для фильма "Кыз Жибек". Композицию представят флейтистка Балжан Сапарова и кыл-кобызистка Раушан Оразбаева.
Свое искусство слушателям также подарят вокалисты – Жанат Шыбыкпаев, Беимбет Танарыков, Бибигуль Жанузак, Галия Байгазинова, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Елена Низамутдинова, Казбек Досмухамбетов, Ерулан Камел, Диана Таймушева, Улпан Аубакирова, Аида Курманаева, Нурлан Шауханов, Ермек Беримжанов и ансамбль скрипачей "Астана Опера". Концертмейстеры – Раушан Бескембирова, Жанар Ахметова, Ирина Кургузкина.
Начало концерта в 19.00, стоимость билета 2 000 тенге.
"Наурыз отмечается не только в Казахстане, поэтому мы решили включить в программу концерта различные шедевры вокального и инструментального искусства, в которых отражена тема любви и пробуждения весны. Из сочинений казахских композиторов слушателям предложат "Нурлы тан" Ескендира Хасангалиева, "Тан Самалы" Еркегали Рахмадиева и другое. Музыка западноевропейских и русских классиков также будет звучать этим вечером, среди них "День ли царит" Чайковского, "То было раннею весной" и "Весенние воды" Рахманинова, а также замечательные произведения Штрауса, Шуберта, Грига, Листа", – рассказала концертмейстер Раушан Бескембирова.
Как отмечается, впервые на сцене Камерного зала будет исполнен кюй "Акку" Нургисы Тлендиева, который он создал для фильма "Кыз Жибек". Композицию представят флейтистка Балжан Сапарова и кыл-кобызистка Раушан Оразбаева.
Свое искусство слушателям также подарят вокалисты – Жанат Шыбыкпаев, Беимбет Танарыков, Бибигуль Жанузак, Галия Байгазинова, Татьяна Вицинская, Мадина Исламова, Елена Ганжа, Елена Низамутдинова, Казбек Досмухамбетов, Ерулан Камел, Диана Таймушева, Улпан Аубакирова, Аида Курманаева, Нурлан Шауханов, Ермек Беримжанов и ансамбль скрипачей "Астана Опера". Концертмейстеры – Раушан Бескембирова, Жанар Ахметова, Ирина Кургузкина.
Начало концерта в 19.00, стоимость билета 2 000 тенге.