Концессионный интерес Штирии Свежий выпуск 487 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Накануне члены делегации из Австрии, прибывшей в ВКО с двухдневным рабочим визитом, посетили ведущие предприятия ВКО, областную больницу, Центр матери и ребенка, одну из местных теплиц, фермерское хозяйство. Полезной для иностранных гостей оказалась также встреча с членами региональной палаты предпринимателей.

По словам почетного консула, президента Sanlas-Holding Gmbh Гюнтэля Нэбеля, несколько концессионных проектов представляют определенный интерес для желающих строить бизнес в Казахстане. Вопрос вложения инвестиций в здравоохранение, лесоперерабатывающую отрасль австрийскими партнерами будет решаться по возвращении на родину после проведения соответствующих экспертиз.