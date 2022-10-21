Конвенция увлеченных

Дети и взрослые в костюмах любимых персонажей, дружно играющие в настольные и компьютерные игры с совершенно незнакомыми людьми, – такая теплая атмосфера царила на прошедшем в Астане фестивале Geek-Con 2022.

Гиками принято называть людей, чрезвычайно увлеченных, тех, кому интересны неизведанные миры, кто погружается в произведения графического и киноискусства, что называется, с головой. Впервые международный некоммерческий многожанровый фестиваль индустрии развлечений и комиксов Comic-Con прошел в Сан-Диего (США) в далеком 1970 году, с тех пор он каждый год собирает гиков во многих городах мира.

В Казахстане эта культура давно популярна, и гиков среди нас, особенно молодых, немало, но большие фестивали начали проводить совсем недавно: первый Geek-Con прошел лишь в 2018 году, еще через год состоялся масштабный Comic-Con, организованный при поддерж­ке акимата города и многочисленных спонсоров.

Geek-Con 2022 – первый с начала пандемии фестиваль гик-культуры – собрал во Дворце «Жастар» больше 5 тыс. единомышленников разных возрастов, среди которых – фанаты комиксов и киновселенных, аниме и видеоигр. По лицам гостей и участников было видно: они соскучились по такого рода «сходкам», общению по интересам, этой невероятной атмосфере.

Эмоции переполняли особенно ребят школьного и дошкольного возраста: здесь они могли вживую разглядеть персонажей мультфильмов и кинокартин, которых до этого видели лишь на экране. Конечно, это были лишь перео­детые сверстники или косплееры постарше, но ощущений от этого ничуть не поубавилось.

К слову, такого рода фестивали носят не только развлекательный, но и образовательный, развивающий характер.

– Комиксы помогают детям развивать воображение, образное мышление. В США было даже проведено исследование, показавшее, что прошедший недавно бум науки связан с популярностью комиксов еще 20 лет назад. Будучи детьми, сегодняшние ученые воображали себя героями научно-фантастических комиксов, пытались решить загадки Вселенной, а сейчас воплощают эти невероятные идеи в реальность, – отметил организатор фестиваля Geek-Con Адильхан Сапаргалиев. – Кроме того, создавая костюмы для косплей-конкурсов, ребята учатся шить, уделять внимание деталям, собирать образ из множества различных материалов, а после, перевоплощаясь в персонажа уже на дефиле, задействуют актерские навыки, показывают характер.

К слову, фестиваль интересен как раз разносторонней программой и множеством зон. К примеру, в зоне компьютерных игр можно было поймать самую настоящую ностальгию: у одного монитора куча зрителей и всего пара игроков, играющих в знаменитую Mortal Combat, – совсем как в 90-е. Здесь даже представлены раритетные компьютеры и игровые приставки типа Sega.

Зона настольных игр – объединяющая платформа, где совершенно незнакомые люди становятся союзниками и дружно играют в новые отечественные или популярные «настолки» нашего детства. Причем в какое время ни подойди в эту зону, практически все столы заняты! Не беда – в этом ведь прелесть фестиваля: всегда можно подсесть в команду, и тут тебе будут только рады.

Кстати, не может не радовать и то, что отечественный колорит присутствовал в большинстве зон фестиваля.

– Мы пригласили на Аллею авторов большое количество именно местных создателей комиксов, иллюстраций. Здесь представлен авторский мерч местных авторов, часть из них выступают с лекциями и мастер-классами на сцене. Например, победительница проекта «100 новых лиц Казахстана», художник, графический дизайнер Айгерим Карибаева рассказывала о том, как развивать свой бренд и монетизировать творчество. Автор Ne Comics Айдын Айдынгалиев поделился своим опытом создания замысловатых картинок о своей жизни, – рассказал Адильхан Сапаргалиев.

Здесь можно было приобрести и отечественные комиксы с яркими иллюстра­циями для детей от шести лет. Менеджер Qazaqcomics Арайлым Таирбекова поведала, что автором идеи их создания выступил Фонд развития государственного языка.

– Цель проекта – развивать и популяризировать казахский язык среди детей доступным методом. Серия из 14 комиксов «Ұлы дала аңыздары» написана на основе таких известных казахских сказок и легенд, как «Ер тарғын», «Ер төстік», «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Қыз Жібек». Это всем известные, но, как правило, достаточно объемные издания. Здесь же они легко читаются, в формате школьной программы для детей, все коротко и ясно, с картинками. Выпускаем на двух языках, планируем и на английском, – рассказала Арайлым.

Участники клуба исторической реконструкции Temir Tumen, где занимаются изучением и воссозданием быта, костюмов, доспехов и вооружения тюркских народов, учили всех желающих средневековому бою на мечах. Надувные мягкие мечи и щиты, защитная экипировка, шлемы – это было очень зрелищно. Хоть схватки и длились всего по две-три минуты, но каждый успел почувствовать себя в них настоящим воином.

Конечно, традиционно самое долгож­данное событие фестиваля – косплей-конкурс, призовой фонд которого в этом году составил 500 тыс тенге. Свою минуту славы на сцене получили и любители, и профессионалы в жанре переодеваний. Было представлено множество образов из аниме, фильмов и игр, причем значительная часть косплееров – ребята совсем молодые, но не побоявшиеся выйти на дефиле со взрослыми на равных.

Призеры были выбраны компетентным жюри в номинациях «Лучший групповой косплей», «Лучший сшитый костюм», «Лучший крафтовый костюм», «Лучший анимационный образ», «Лучший игровой образ», «Лучший кино⁄сериал⁄комикс образ», «Лучшее выступ­ление на сцене».

Главным победителем профессионального косплей-конкурса стал Данияр Досов, пожалуй, объединивший в своем образе Скорпиона все номинации.

– Специально выбрал самого сложного персонажа из Mortal Combat, причем взял именно киновселенную – понравилось, как его представили и раскрыли в фильме. Мы создавали костюм больше месяца в нашей мастерской Born2Craft. Благодаря покраске получилось придать костюму аутентичный вид, как в фильме, основной крафт я делал сам. Это был мой второй опыт участия в косплей-конкурсе, заниматься костюмами начал только в этом году. Но теперь, после такой победы, конечно, планирую продолжать. Впечатления от сцены, дефиле, овации и поддержка зала невероятно заряжают! – поделился эмоциями Данияр.

Присутствовал на фестивале и человек «вне конкурса», которому для образа не нужно было практически ничего – ни грима, ни специальной экипировки, разве только классический черный костюм. Альберт Масуатов – наш казахстанский Киану Ривз, известный всей стране благодаря поразительному сходству с актером, только и успевал отвечать на просьбы сфотографироваться.

Альберт родом из Уральска, и, нужно сказать, действительно очень похож на своего персонажа – такой же спокойный, скромный человек, кажется, ему даже не нужно входить в образ. На вопрос «А вы разве не актер?» он мне тихо ответил: «Нет, даже не блогер, просто персонаж». Но вы бы видели небольшие рекламные и видеопроекты Альберта в образе Джона Уика – персонажа Киану Ривза из одноименного фильма! Как играет, какие естественные кадры, и не отличишь…

– Как-то, знаете, и не намеревался обретать большую популярность, – смеется Альберт. – Просто сходство и правильно подобранные костюмы, ракурсы помогают потихоньку развивать соцсети. Приятно, что заметили и благодаря сходству уже приглашают куда-то сниматься, вот позвали на фестиваль. Если когда-нибудь позовут в серьезные съемки, буду только рад.

К слову, на подобных фестивалях встречи с кумирами – случай не редкий, а гостей, в том числе и зарубежных, публика всегда встречает на ура. На Geek-Con 2022 с нетерпением ждали актера дубляжа, официальный голос бога Асгарда Локи из киновселенной Marvel Александра Гаврилина. Приехать лично у него не получилось, но это не помешало ему отвечать на вопросы аудитории в режиме онлайн.

Порадовали организаторы и множеством танцевальных и вокальных номеров. Казахстанский TikTok-исполнитель Avicenn играл на гитаре и пел песни, принимая заявки из зала. Кумир нынешней молодежи прославился благодаря коротким видео, где он играет на различных музыкальных инструментах и исполняет каверы на известные песни.

Грандиозным завершением фестиваля стал концерт саундтреков Духового оркестра столичной Государственной филармонии им. Е. Рахмадиева, собравший настоящий аншлаг – люди, затаив дыхание, стояли в проходах, сидели на ступеньках лестницы между рядов.

– Я обязательно приду в следующем году. Давай придумаем парный костюм? – услышала я, стоя уже на остановке, как девочка обратилась к подруге. Та воодушевленно поддержала и даже начала приводить примеры персонажей. Что ж, думаю, с таким настроем победители любительского косплей-конкурса фестиваля 2023 года предопределены.