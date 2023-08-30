Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
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Военно-морские силы США эвакуируют корабли и самолеты из штата Флорида в ожидании урагана "Идалия", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.
Ураган, которому присвоена третья категория из пяти, должен достичь флоридского побережья Мексиканского залива в ночь на среду, сообщило издание Navy Times.
Вывод кораблей, по данным издания, начался в понедельник и продолжается во вторник. Остающиеся во Флориде самолеты переводятся в ангары, а корабли – швартуются с учетом приближающейся непогоды.
Из-за урагана в штате объявлена частичная эвакуация населения.