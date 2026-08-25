США продлили торговое эмбарго против Кубы еще на год

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие торговых ограничений в отношении Кубы — до 14 сентября 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном реестре США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В документе отмечается, что срок действия ограничений в отношении Кубы истекает 14 сентября 2026 года. Однако Трамп продлил их еще на год, поскольку считает, что это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов».

Торговое эмбарго США в отношении Кубы действует с 1962 года. Оно ограничивает торговлю и финансовые операции между двумя странами: большинство сделок с Кубой для американских лиц запрещено без специального разрешения, а импорт большинства кубинских товаров и экспорт ряда американских товаров требуют лицензий. Ограничения также предусматривают блокировку ряда кубинских активов в США.

Трамп с начала года неоднократно сообщал, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал обеспечить «падение» властей острова.

Ранее в августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США решили сделать ставку на усиление санкционного и экономического давления на Кубу вместо военного вмешательства. По данным издания, Вашингтон стремится перекрыть источники доходов кубинского бюджета и усилить давление на семью Кастро и военное руководство страны.

По данным Bloomberg, такая стратегия должна создать раскол внутри кубинского правительства и условия для переговоров между странами. Источники агентства утверждали, что команда госсекретаря США Марко Рубио считает возможным усилить давление на финансовые потоки, связанные с кубинским руководством, несмотря на действующую с начала 1960-х годов торговую блокаду.

Еще в начале июня Вашингтон ввел санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В санкционный список также вошли 11 кубинских чиновников, в том числе министр связи и несколько военачальников, а также военный атташе Кубы в России Моника Милиан Гомес и другие лица. Кроме того, под санкции США попала государственная нефтяная компания Кубы Union Cuba Petroleo (CUPET).

На фоне давления США Куба решила приступить к проведению экономических реформ, писал Reuters. По данным агентства, власти намерены открыть отдельные секторы государственной экономики для частного бизнеса.