США продлили торговое эмбарго против Кубы еще на год

В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

По мнению Трампа, это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов»

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие торговых ограничений в отношении Кубы — до 14 сентября 2027 года. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном реестре США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

В документе отмечается, что срок действия ограничений в отношении Кубы истекает 14 сентября 2026 года. Однако Трамп продлил их еще на год, поскольку считает, что это отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов».

Торговое эмбарго США в отношении Кубы действует с 1962 года. Оно ограничивает торговлю и финансовые операции между двумя странами: большинство сделок с Кубой для американских лиц запрещено без специального разрешения, а импорт большинства кубинских товаров и экспорт ряда американских товаров требуют лицензий. Ограничения также предусматривают блокировку ряда кубинских активов в США.

Трамп с начала года неоднократно сообщал, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал обеспечить «падение» властей острова.

Ранее в августе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США решили сделать ставку на усиление санкционного и экономического давления на Кубу вместо военного вмешательства. По данным издания, Вашингтон стремится перекрыть источники доходов кубинского бюджета и усилить давление на семью Кастро и военное руководство страны.

По данным Bloomberg, такая стратегия должна создать раскол внутри кубинского правительства и условия для переговоров между странами. Источники агентства утверждали, что команда госсекретаря США Марко Рубио считает возможным усилить давление на финансовые потоки, связанные с кубинским руководством, несмотря на действующую с начала 1960-х годов торговую блокаду.

Еще в начале июня Вашингтон ввел санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля. В санкционный список также вошли 11 кубинских чиновников, в том числе министр связи и несколько военачальников, а также военный атташе Кубы в России Моника Милиан Гомес и другие лица. Кроме того, под санкции США попала государственная нефтяная компания Кубы Union Cuba Petroleo (CUPET).

На фоне давления США Куба решила приступить к проведению экономических реформ, писал Reuters. По данным агентства, власти намерены открыть отдельные секторы государственной экономики для частного бизнеса.

 

#США #Куба #санкции

Популярное

Все
На высоком профессиональном уровне
После ремонта – снова ремонт?
Дрон патрулирует Балхаш
Спрос превышает предложение
Как привить культуру чтения детям?
Создают IT-сообщество
ИИ: от изучения – к практическому применению
Предсказать землетрясение за сутки
Рыбные запасы увеличатся
Используется кластерный подход
С грядки – на прилавок
На стареньких авто – через полмира
Готовь рюкзак летом
В Аршалы снова празднуют новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Малахова Д. М.
Воплощение конституционного принципа равных возможностей
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сагимбаева Е. А.
Потенциал науки для сильных регионов
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сулейменова Т. М.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Ластаева А. Е.
Конституция и региональное развитие
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Перспективы медных переделов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
На основе принципа «Закон и Порядок»
Высокий международный интерес
Рассмотрена текущая ценовая ситуация
Курсай. Двенадцать лет спустя
Глава МЧС доложил Токаеву о работе министерства
Журналистам напомнили о правилах работы в день выборов в Курултай
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
Дастан Сатпаев – в «Бернли»
Учебные программы пересмотрели в Казахстане: какие предметы появятся в школах
На страже цифровых границ
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Казахстан вошел в число самых безопасных стран для туристов
В ритме вальса
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Курултай: логика преемственности и ответственности
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Казахстанский финал в Японии
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения

Читайте также

Тайфун «Нарра» обрушился на Вьетнам
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Питона впервые вылечили от рака с помощью электрохимиотерап…
ПРООН направит $84 млн на развитие Таджикистана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]