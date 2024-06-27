Косатки стали чаще нападать на акул – ученые

В мире, США, Наука
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Айман Аманжолова
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Зафиксировано три явных случая охоты на акул

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Ученые выяснили, что косатки у побережья США стали чаще охотиться на акул и есть их. Об этом сообщило научное британское издание IFL Science, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Косатки обычно питаются тюленями, морскими птицами, кальмарами и осьминогами, а также разными видами рыб. При этом до сих пор считалось, что они лишь изредка нападают на хрящевых рыб, к числу которых относятся и акулы.

Согласно новому исследованию американских ученых, косатки в Калифорнийском заливе начали целенаправленно выбирать акул в качестве добычи. Команда специалистов изучала группы косаток в Национальном парке Кабо-Пульмо, где одни и те же особи охотились на акул в течение почти двух лет.

Всего было зафиксировано три явных случая охоты на акул. В первом случае косатки патрулировали район, где часто собираются группы черноперых акул. В другом случае косатки пытались расправиться с тупорылой акулой. В третьем — успешно съели тупорылую акулу.

Изучение видеозаписей трех этих случаев позволило идентифицировать по именам отдельных косаток, которые участвовали в охоте. Специалисты считают, что с момента создания парка в 1995 году количество акул на его территории увеличилось гораздо значительнее, чем предполагалось ранее. Рост популяции акул и мог спровоцировать более частые контакты с косатками.

В других районах присутствие косаток и их охота на акул приводили к тому, что акулы покинули эти места.

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