Кошку в США случайно отправили курьерской почтой

Хозяйке пришлось лететь за ней тысячу километров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Американская семья нашла свою кошку после того, как ее случайно отправили курьерской почтой из штата Юта в Калифорнию.
Когда кошка по кличке Гальяна исчезла, ее хозяева, жители Юты, занялись поисками, которые ни к чему не привели.
Однако через неделю сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии обнаружили пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.
Оказалось, что Гальяна запрыгнула в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В результате пакет отправили назад вместе с животным.
«Гальяна просто обожает коробки, это такая особенность ее характера», — рассказала хозяйка Керри Кларк местной телекомпании KSL TV.
Кошку нашел один из сотрудников склада в Калифорнии, который отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон Кларк.
Американка говорит, что для нее это была «самая прекрасная, безумная новость в мире».
«Я сначала ветеринару не поверила, подумала, что это розыгрыш какой-то», — признается Кларк.
После этого ей пришлось купить билет на самолет и совершить перелет за кошкой в Калифорнию, то есть преодолеть более чем тысячу километров.
«Встреча была просто замечательная. Гальяна сразу перестала дрожать, когда я взяла ее на руки, она сразу расслабилась», — говорит Кларк.
К счастью для кошки и ее хозяев, в коробке с ботинками были отверстия — и животному было чем дышать. При этом пакет не перевозили в слишком жарких или слишком холодных условиях — и кошка смогла выжить, несмотря на отсутствие еды и питья.
Би-би-си обратилась к компании Amazon с просьбой прокомментировать ситуацию.
Теперь Керри Кларк призывает всех обязательно чипировать своих домашних питомцев и «трижды проверять» коробки перед их возвращением продавцу.