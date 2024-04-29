Кошку в США случайно отправили курьерской почтой

В мире, США
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Айман Аманжолова
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Хозяйке пришлось лететь за ней тысячу километров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

 

Фото: FACEBOOK/CARRIE CLARK

Американская семья нашла свою кошку после того, как ее случайно отправили курьерской почтой из штата Юта в Калифорнию.

Когда кошка по кличке Гальяна исчезла, ее хозяева, жители Юты, занялись поисками, которые ни к чему не привели.

Однако через неделю сотрудники склада компании Amazon в Калифорнии обнаружили пропавшее животное в одной из коробок с возвращенными товарами.

Оказалось, что Гальяна запрыгнула в большую коробку с рабочими ботинками, которые ее хозяева купили на Amazon, но решили вернуть. В результате пакет отправили назад вместе с животным.

«Гальяна просто обожает коробки, это такая особенность ее характера», — рассказала хозяйка Керри Кларк местной телекомпании KSL TV.

Кошку нашел один из сотрудников склада в Калифорнии, который отнес ее к ветеринару. Тот просканировал ее чип и таким образом узнал имя и телефон Кларк.

Американка говорит, что для нее это была «самая прекрасная, безумная новость в мире».

«Я сначала ветеринару не поверила, подумала, что это розыгрыш какой-то», — признается Кларк.

После этого ей пришлось купить билет на самолет и совершить перелет за кошкой в Калифорнию, то есть преодолеть более чем тысячу километров.

«Встреча была просто замечательная. Гальяна сразу перестала дрожать, когда я взяла ее на руки, она сразу расслабилась», — говорит Кларк.

К счастью для кошки и ее хозяев, в коробке с ботинками были отверстия — и животному было чем дышать. При этом пакет не перевозили в слишком жарких или слишком холодных условиях — и кошка смогла выжить, несмотря на отсутствие еды и питья.

Би-би-си обратилась к компании Amazon с просьбой прокомментировать ситуацию.

Теперь Керри Кларк призывает всех обязательно чипировать своих домашних питомцев и «трижды проверять» коробки перед их возвращением продавцу.

#США #почта #кошка

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