Кошмары лесхозов

На востоке республики столкнулись с дефицитом земель, пригодных под лесопосадки.

Год назад в областном управлении природных ресурсов поделились «зелеными» планами. Чтобы выполнить поручение Президента РК Касым-Жомарта Токаева по высадке 2 млрд деревьев, в регионе наметили в течение 5 лет посадить 197 млн сеянцев разных пород: сосны, ели, пихты, березы и других.

Для этого все лесоучреждения «прошерстили» свои угодья и предложили в общей сложности десятки тысяч гектаров, подходящих, по их мнению, под посадки. Только в государственном природном резервате «Семей орманы» пообещали освоить 25 тыс. га.

Как признались в отделе лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий областного управления, планы были колоссальные.

– В 2021 году мы заняли посадками 500 гектаров, весь запланированный объем. В этом году освоили 640 гектаров, посадили больше трех миллионов саженцев, – рассказал руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Даурен Асылханов. – На 2023-й планировалось провести работы еще на 1,5 тысячах гектаров, в 2024-м – вчетверо больше, на 2025 год – посадить 27,7 миллиона зеленых малышей на 6,7 тысячах гектаров. Все лесхозы подключились к инициативе, увеличили площади своих питомников. Но… возникли неожиданные трудности. Обнаружилось, что для столь масштабных посадок нет подходящих площадей.

Как пояснила специалист отдела Гульнар Краскова, в ходе планового лесоустройства, которое сегодня проходит в девяти лесхозах, многие участки были признаны непригодными для лесокультурных работ.

Например, в Малоубинском лесоучреждении при общей площади в 126 тыс. га лесопокрытая территория составляет 85%. Похожая ситуация в Верх-Убинском, Усть-Каменогорском, Самарском и других учреждениях. Лесо­устроители пока нашли для них в лучшем случае по 15 га под посадки. В крупном Риддерском лесхозе из обследованных 700 га «добро» получили лишь 90 га.

На некоторых площадях лесоустроители порекомендовали провести почвенное обследование. С этой целью были привлечены специалисты Алтайского филиала Казахского НИИ лесного хозяйства и агромелиорации.

Нынче ученые изучили земли в Курчумском и Катон-Карагайском районах, что само по себе занятие недешевое, и по факту выявили мизерное количество пригодных площадей.

Можно, конечно, ухмыльнуться по поводу столь щепетильного отношения к госпрограмме. Мало ли примеров, когда на местах бросались выполнять указания «сверху», не рассуждая, под козырек.

Однако, как объяснили в облуправлении природных ресурсов, в случае с лесопосадками на землях гослесфонда речь идет о бюджетных средствах, причем немалых.

Настоящий кошмар любого лесхоза – когда посадки провели на сотнях гектарах, а саженцы не прижились! Потому что почва не та или культуры по соседству недружественные – в растительном мире свои войны случаются. Или рельеф неудачный… Государственные деньги потрачены, а эффект может быть нулевым.

– Поэтому нам нужны такие площади, где лесоустройство стопроцентно даст «добро»: здесь можно сажать, – подчеркнула Гульнар Краскова. – Сейчас ждем итогов лесоустроительных работ. Предварительно нас уже предупредили: будет дефицит лесокультурных площадей. Возможно, придется пересмотреть план. Пусть мы посадим 1–2 тысячи гектаров, а не 5–8 тысяч, как сначала наметили, зато там реально поднимется лес. В свое время мы с удовольствием подключились к президентской инициативе, добивались финансирования, выделения техники. К сожалению, у нас нет обширных площадей для новых лесопосадок.

Другая сложность, возникшая во всех без исключения лесхозах, заключается в острой нехватке специалистов и рабочих рук. За работу в питомниках, достаточно тяжелую, государство платит по 70–80 тыс. тенге в месяц. Даже в отдаленных селах, где с трудоустройством есть проблемы, никто не спешит откликаться на приглашение лесоучреждений. Людям выгодней сидеть дома, заниматься выращиванием скота и птицы, огородом – это даст семье больший доход.

В целом государственный лесной фонд Восточного Казахстана превышает 3,6 млн га, в том числе лесопокрытая площадь составляет почти 1,8 млн га.