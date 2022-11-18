Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие

Скриншот с видео 716.kz

Взрыв котла произошел в одной из районных школ Акмолинской области, есть пострадавшие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал 716.kz.

В школе имени Ташенова поселка Аршалы Акмолинской области сегодня в обеденное время произошел взрыв котла.

По предварительным данным, 3 человека пострадали, все в тяжелом состоянии. Из-под завалов был извлечен кочегар.

При этом в самом учебном заведении повыбивало стекла. Информации по пострадавшим среди детей пока нет.

«По словам местных жителей, еще в июле они забили тревогу, что по котельным могут быть проблемы, просили сделать собрание, выслушать директоров школ, насколько они готовы к отопительному сезону. Но никто этого не сделал», – пишет издание.