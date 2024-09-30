Красота и карьера: казахстанка прошла в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

«Мисс Офис» – конкурс красоты с 15-летней историей, объединяющий офисных сотрудниц от 20 до 35 лет из разных уголков мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов конкурса

Фото предоставлено организаторами

Здесь не важен рост, вес, телосложение. Проект раскрывает понятие красоты с другой стороны: профессионализм, талант, внутренние качества, интеллект. Каждая из участниц имеет определенные успехи в карьере, занимается саморазвитием, поддерживает благотворительность, вносит свой вклад в экологию.

Ежегодно 130 конкурсанток попадают в полуфинал, пройдя масштабные кастинги в своих городах и странах. И лишь 30 из них пройдут дальше – в финал. Одной из тех, кому удалось войти в число полуфиналисток, стала Валерия Степчук из Астаны.

«Я впервые участвую в таком конкурсе, – делится Валерия. – Посмотрев несколько сезонов финального шоу, я настолько воодушевилась, что сразу же подала заявку. Скрывать не стану, переживала, что не пройду отбор. Но, спустя месяц, мне написали заветное письмо с приглашением на кастинг».

В Казахстане кастинг проходил онлайн. Состоял он из двух частей: визитная карточка, где необходимо было рассказать о себе и о своей работе; творческий номер, раскрывающий талант и хобби.

«Несмотря на то, что этот этап проходил онлайн, переживала я так, словно жюри и другие участницы сидели рядом со мной, – вспоминает конкурсантка. – Для меня это было очень ответственно, ведь я не только о себя презентую, но и рассказываю о своей работе, представляю свою страну. Когда комиссия подводила итоги, я думала мое сердце выпрыгнет – было так волнительно! И вот я слышу свое имя, и понимаю, что я полуфиналистка, а это уже маленькая победа».

Валерия работает начальником управления по связям с общественностью в одной из золотодобывающих компаний в столице. Начинала свой профессиональный путь в Павлодаре журналистом регионального телеканала. Спустя пару лет решила сменить направление и отправилась на завод, где работала специалистом по корпоративным коммуникациям. Затем отправилась в Астану. Шаг за шагом она прошла путь до руководящей должности.

«Я всегда была активисткой и целеустремленным человеком: начиная со школы и вплоть до последнего курса магистратуры, – рассказывает Валерия. – Участвовала в областных и республиканских конкурсах на знание государственного языка, являлась стипендиатом Фонда Первого Президента, возглавляла студенческое самоуправление в университете. Даже сейчас я большое внимание уделяю своему профессиональному развитию и постоянно учусь чему-то новому, совместно с коллегами организовываю благотворительные и экологические мероприятия. Я не могу сидеть на месте: движение и только движение».

Теперь у Валерии впереди борьба за выход в финал. Сейчас проходит интернет-голосование, по результатам которого 25 участниц пройдут дальше, еще 5 финалисток определит состав организационного комитета.

«В этому году география «Мисс Офис» обширна: Россия, Франция, Греция, Турция и другие страны. Моя мечта – попасть в финал и представить Казахстан и нашу прекрасную столицу в таком масштабном конкурсе. Я уверена, что с поддержкой казахстанцев мне удастся пройти дальше», - говорит девушка.

Голосовать необходимо каждый день до 6 октября включительно, уже 7 числа будет представлен список финалисток. Поддержать Валерию можно следующим образом: Перейти на сайт голосования; выбрать Валерию Степчук и еще двух понравившихся участниц; подтвердить выбор.

Финал пройдет в ноябре в Москве, где 30 офисных сотрудниц поборются за титул «Мисс Офис».