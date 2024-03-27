Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео

На данный момент 27 жителей села эвакуировали в здание школы-интерната, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС ЗКО

В селе Анкаты Теректинского района Западно-Казахстанской области, из-за обильного выпадения осадков и таяния снега талыми водами со степной зоны подтопило 16 жилых домов, также имеется затопление восьми придворовых территорий.

По информации ДЧС ЗКО, проведено вскрытие валового перекрытия для спуска уровня воды и обеспечения безопасности.

Помимо эвакуации людей, домашние животные и птицы также выведены в безопасные места.