Кто хочет работать, тот ищет возможности

Если верить статистике, уровень безработицы среди граждан от 15 до 34 лет снижается: в 2022 году – 5,1%, в 2023-м – 3,5%. В столице проживают около 450 тыс. жителей в возрасте от 14 до 35 лет. И эта цифра с каждым годом растет, ведь многие приезжают в главный город страны учиться, строить карьеру и заниматься бизнесом, здесь сосредоточено множество производств, компаний, административных структур и финансовых институтов.

Однако определенная часть молодежи не занята и не учится. По международной квалификации она относится к категории NEET. Именно на эту часть населения чаще и направлена политика государства, желающего обеспечить ее стабильной работой. Например, в Астане действует Центр трудовой мобильности столичного акимата. Как отметил директор центра Олжас Омар, они в настоящее время реализуют три программы для столичной молодежи: «Первое рабочее место», «Молодежная практика» и «Контракт поколений».

– Программа «Первое рабочее место» направлена на предоставление вакансии безработным молодым людям до 35 лет, впервые ищущим работу и не имеющим опыта работы по специальности. Гарантированная заработная плата в месяц – 30 МРП (110 760 тенге), продолжительность участия в прог­рамме – не более 18 месяцев. Период работы засчитывается в трудовой стаж, а по окончании программы возможно трудоустройство в штат, – рассказал о преимуществах программы руководитель центра.

Следующая программа – «Молодежная практика» – предназначена для выпускников колледжей и вузов. Главное условие: кандидат не должен иметь опыта работы по своей специальности, и практику может пройти в течение пяти лет после завершения обучения. Здесь также гарантирована зарплата в 30 МРП, период практики засчитывается в трудовой стаж, а продолжительность программы не более 12 месяцев. Есть и возможность получить официальное приглашение в штат от работодателя.

Выпускники учебных заведений могут трудоустроиться через программу «Контракт поколений» с последующей заменой действующего работника, дос­тигшего пенсионного возраста. Условия участия схожи с двумя предыдущими программами.

Проекты уже дают результаты, отметил Олжас Омар и предоставил цифры: с начала 2024 года в центр обратились 9 713 молодых людей. В итоге занятос­тью сегодня охвачены 2 013 человек, из них 271 трудоустроен на постоянные рабочие места.

– На субсидируемые рабочие места направлены 961 человек. 221 из них получил поддержку от государства в рамках программы «Молодежная практика», 62 – «Первое рабочее место», 87 человек направлены на социальные рабочие места. Наши программы нужны молодежи, – считает директор центра.

Он добавил, что существуют также сезонные общественные работы. Участвовать в них можно вне зависимости от возраста, опыта и образования. С начала года туда направлен 591 человек.

Если молодой человек не имеет дип­лома и трудовых навыков, то центр предложит ему пройти бесплатные курсы и освоить профессию.

– У нас есть курсы краткосрочного обу­чения по заявкам работодателей. Тот заявляет о необходимости, например, в поварах, и мы заключаем четырехсторонний контракт, собираем группу и организовываем подготовку длительнос­тью до шести месяцев. Выплачивается стипендия, – сообщил Олжас Омар.

Центр трудовой мобильности стимулирует молодежь заниматься предпринимательской деятельностью. Например, через электронную биржу труда прошли онлайн-обучение 263, основам предпринимательства по «Бастау Бизнес» – 518 молодых людей.

Помимо этого, с 2023 года в столице реализуется программа льготного кредитования молодежи. Здесь участники могут получить сумму займа до пяти миллионов тенге со ставкой вознаграж­дения 2,5% годовых. Срок займа до пяти лет, а для развития животноводства – до семи. Обязательным условием кредитования является наличие залогового обеспечения, при его отсутствии возможно привлечение залогодателя.

– Особое внимание уделяется получению грантов для реализации новых бизнес-идей. На портале Business.enbek.kz с 8 апреля 2024 года начинается прием заявок по первому потоку на получение таких грантов. Они предоставляются на безвозмездной основе, целевым наз­начением является запуск и развитие нового бизнеса, – сказал Олжас Омар.

Молодежь – это движущая сила общества, которая полна энергии и идей. Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, кто нет – ищет причины. Поэтому молодые работники, которые горят идеями и желают работать, всегда найдут поддержку государства в виде программ, грантов и льготных кредитов.