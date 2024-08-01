Кто поможет местному ученому?..

– Ахылбек Кажигулович, в одном из своих интервью Вы высказали мысль о том, что наука в регионах практически не развивается, а потому не может играть роль надежного партнера производства на местах...

– Причина такой ситуации кроется прежде всего в том, что долгие годы данный вопрос практически оставался вне поля зрения государства. Когда говорили о науке, то внимание было сосредоточено в основном на субъектах, расположенных в центре, то есть в крупных городах, что и привело к серьезному дисбалансу.

Об этом свидетельствуют следующие цифры. На уровне регионов работают только 35% специалистов-исследователей, абсолютное большинство ученых проживает и трудится в Алматы, Астане и Шымкенте.

По количеству специалистов-исследователей в пересчете на тысячу жителей (берем не абсолютные, а относительные показатели) область Улытау уступает Алматы в 68 раз, Алматинская область – в 28, Туркестанская – в 27, Северо-Казахстанская – в 18, Жамбылская – в 13 раз. При этом Алматы по численности исследователей уже перегнал Канаду.

По объемам финансирования НИОКР также лидируют Алматы и Астана, на которые приходится 66% всех внутренних затрат, 79% программно-целевого и базового финансирования, 75% грантового финансирования.

Практически самоустранились от решения проблемы местные исполнительные органы, хотя именно они несут ответственность за состояние экономики регионов и по долгу службы должны быть кровно заинтересованы в ее развитии на основе достижений научно-технического прогресса. Увы, объем финансирования науки из местных бюджетов остается крайне низким, его доля в 2023 году составила лишь 0,4% от общих затрат на научные исследования.

В десяти регионах на эти цели из местных бюджетов вообще не выделялись средства. В результате региональная наука оказалась в состоянии стагнации, а местная экономика осталась без научной поддержки. И это по большому счету является одной из главных причин технологической отсталости.

А в развитых странах ситуация другая. Приведу один лишь пример. В США поч­ти в каждом штате имеются крупные исследовательские университеты, региональные научные центры, которые выступают инновационными центрами, «мозговыми хабами». Их работу координируют непосредственно губернаторы. Благодаря тесной взаимосвязи местной науки с местным производством там сумели достичь феноменальных экономических успехов.

И нам надо идти по такому же пути.

– С чего надо начать эту работу и какова должна быть роль акимов в этом деле?

– Начинать надо с выполнения поручения Главы государства по созданию при акиматах областей региональных советов по науке и технологиям под председательством акимов областей или же их заместителей.

В состав советов должны войти депутаты маслихатов, ведущие ученые и бизнесмены. Крайне важно, чтобы эти структуры не превратились в очередные формальные звенья, а стали по-настоящему дееспособными органами, наделенными соответствующими полномочиями. Решения, принятые ими в пределах предоставленных полномочий по вопросам развития и финансирования науки, инноваций и подготовки кадров в регионе, должны иметь обязательный характер для региональных государственных ведомств, университетов, колледжей и научных организаций.

Советы должны определять приоритетные направления развития науки в регионе, организовывать мероприятия по внедрению в производство результатов научных исследований и трансферта технологий. Также они должны проводить мониторинг потребности в кадрах, качества их подготовки, предлагать, по каким специальностям нужно сокращать или увеличивать подготовку с целью недопущения перекоса.

Региональные советы по науке и технологиям должны стать связующим звеном между регионом и центральными научными организациями и университетами, подпитывая их аналитическими материалами для более глубокого изучения местных проблем и при необходимости их решения с привлечением возможностей крупных научных центров страны. Полагаем, что советы только с такими полномочиями и функционалом смогут изменить ситуацию на местах и достичь реальных результатов.

Кроме того, советы должны организовать на местах работу по распространению научных знаний. Для этого необходимо создать на базе региональных университетов, колледжей и научных организаций постоянно действующие центры распространения знаний, обеспечив их соответствующей материальной базой.

Кстати, во всех развитых странах создана и действует широкая сеть постоянно действующих центров распространения знаний, которая является неотъемлемым элементом технологического развития и обеспечивает не только передачу знаний бизнесу, но и устанавливает обратную связь между бизнесом и наукой.

Наряду с этим советы должны координировать работу местных исполнительных органов по участию в управлении региональными университетами и научными организациями посредством включения представителей акиматов в состав советов директоров или наблюдательных советов. Такой шаг даст акиматам дополнительные рычаги влияния на процесс подготовки кадров и научную деятельность в регионах.

Мы уже предложили Правительству включить показатели работы региональных советов по науке и технологиям в рейтинг оценки деятельности акимов областей.

– Нужно ли расширять в таком случае полномочия акиматов и какими способами местные власти могут увеличить финансирование науки?

– Многие моменты, о которых я говорил выше, не требуют предоставления акимам дополнительных полномочий. В то же время имеются отдельные проб­лемы с финансированием науки за счет средств местных бюджетов.

Для их решения требуется внести соответствующие изменения и дополнения в законодательную базу. Свои предложения на этот счет мы представили депутатам Парламента, где в настоящее время идет рассмотрение проектов нового Бюджетного кодекса и проекта закона «О науке и технологической политике Республики Казахстан». Надеемся, что они найдут поддержку.

Кроме того, у акимов имеются возможности увеличить финансирование исследований за счет создания на местах фондов развития науки, активно вовлекая в этот процесс бизнес-структуры, недропользователей и общественные организации.

Понятно, что для регионов это новое дело. Поэтому в вопросах создания региональных советов и организации их эффективной деятельности Национальная академия наук будет оказывать им практическую помощь. По данному вопросу весной мы провели выездное заседание Президиума НАН РК в Жамбылской области. Там была достигнута договоренность с акиматом области совместно отработать вопросы функ­ционирования регионального совета в пилотном режиме для дальнейшего его тиражирования в других регионах страны.

Убежден, что в нынешний век высоких технологий, когда темпы развития экономики всецело зависят от уровня применения последних достижений науки и техники, без сильной регио­нальной науки, которая находится рядом с производством, невозможно дос­тичь технологического превосходства в конкурентной борьбе.