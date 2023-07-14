Кто точно не останется без работы, подсказали абитуриентам в Минпросвещения

В Казахстане составлен список востребованных специальностей технического и профессионального образования на рынке труда 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

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В Казахстане проанализировали рынок труда и по итогам составили список востребованных специальностей технического и профессионального образования.

В лидерах – повара, продавцы и автомеханики. Необходимы специалисты в общепите, логистике, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

Перечень приоритетных специальностей для абитуриентов в разрезе регионов представлен ниже.