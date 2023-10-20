Кто встряхнет «Барыс»?

Очередной поединок столичная дружина провела на льду вернувшейся уже во второй раз в своей истории в Континентальную хоккейную лигу тольяттинской «Лады». Волжане, до этого выступавшие в Высшей хоккейной лиге (они дважды исключались из КХЛ), намерены доказать, что не зря вернулись в элитный дивизион. На данный момент эта команда располагается на высоком четвертом месте в Восточной конференции.

Первым в игре против «барсов» у хозяев льда на шестой минуте отличился Иван Романов, а на 33-й вторую шайбу забросил Остап Сафин. Все, что смогли сделать в этот день представители казахстанской команды, так это забить один гол усилиями шведского нападающего Понтуса Оберга. Для клуба из Астаны это поражение стало третьим подряд. До этой встречи мы вначале уступили ярославскому «Локомотиву» – 0:6, а потом и магнитогорскому «Металлургу» в овертайме с итоговым счетом 3:4.

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев так прокомментировал очередное поражение:

– Прозевали начало, пропустили гол, где-то встрепенулись, соз­дали моменты, не забили свои голы. Потом пропустили второй гол, тоже недосмотрели на «пятаке». Вроде у нас были хорошие моменты, но соперник хорошо блокировал броски, не дал забить. А так в целом играли неплохо.

На вопрос о том, почему же «Барыс» в последнее время играет нестабильно, наставник ответил следующее:

– В первую очередь страдает функциональное состояние, сейчас через день игры идут. У всех так, но ребята не успевают восстанавливаться. Поэтому есть такие перепады – один матч играют, второй могут... там недосмотрел, там недобежал. Из-за того, что нет полноценного восстановления.

В свою очередь главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ, несмотря на победу, также обеспокоен состоянием команды.

– Команда сейчас находится не в оптимальной форме. На это есть объективные причины – очередные травмы ведущих игроков. Ничего страшного, все команды играют в таком графике. Я не жалуюсь, просто объясняю, почему команда не в лучшей форме. Тем ценнее очки, которые она добывает. При этом я бы не сказал, что против «Барыса» мы играли от обороны, просто придерживались тактики, которую мы разработали до игры.

В данный момент «Барыс» является одной из четырех худших команд сезона. По набранным очкам мы опережаем лишь пекинский «Куньлунь Ред Стар», а также подмосковный «Витязь» и «Адмирал» из Владивостока. В общей сводной таблице КХЛ мы находимся на 20-м месте, а в Восточной конференции занимаем предпоследнее, 11-е место.

Расставшись с главным тренером в лице белорусского специалиста Андрея Скабелки, «барсы», казалось бы, встрепенулись и одержали две победы кряду, но дальше нас вновь настиг спад.

Всего в этом сезоне команда из столицы Казахстана уже потерпела 15 поражений и одержала всего лишь пять побед. Такое положение, конечно же, никого не устраивает, и мы надеемся, что хоккеисты все же станут приходить в себя и набирать очки в каждой игре. Кстати, сегодня «Барыс» на выезде сыграет с хоккейным клубом «Сочи».