Куклы дарят радость

Мастерица считает, что изготовленные ею куклы дают возможность хоть немного побывать в волшебном мире Александра Пушкина, Павла Бажова, Льва Толстого и Александ­ра Афанасьева, где правят короли и королевы, стоят на страже добра Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, а в высоком тереме ждет спасения прек­расная принцесса. Да и сам процесс создания кукол можно сравнить со своего рода мистерией или магичес­ким действом, когда неживой материал превращается в нечто иное и до боли знакомое с детства.

Каждая ее работа абсолютно не похожа на другую. Даже способ изготовления нередко отличается. Все куклы сделаны вручную из разных материалов и в разных техниках: сухое валяние, чулочная скульптура, текстильная кукла, запекаемый и затвердевающий пластик. Нередко используется смешанная техника.

– Сделать точную копию кук­лы невозможно. Это так же, как у художников с картинами. Будет похоже, но все же не один в один. Да и среди мастеров повторение не особо ценится – продукт должен быть уникальным, – говорит Маргарита Орлова.

Порой возьмешь в руки куклу, взглянешь на нее пристально, а она будто переносит тебя в другой мир. Смотришь на богиню жизни и плодородия Живу, и словно чувст­вуешь весну, закружившуюся в вальсе цветов и ароматов, а мишка-страж из серии «Звездный мир» покоряет своей добросердечностью.

Мир кукол Маргарита Орлова открыла для себя несколько лет назад совершенно случайно, увидев объявление о мастер-классе Ларисы Сологуб, которая возглавляет Центр вселенной кукол в Алматы, объединяющий мас­теров из разных уголков Казахстана.

По словам кордайской рукодельницы, ее первой работой стала Ведунья. Она была сделана из папье-маше. Вспоминая о процессе ее создания, Маргарита Орлова отметила, что сначала делаются заготовки для самой фигурки, после чего шьется одежда, соответствующая образу и задумке. Но перед тем как приступить к работе, нужно учесть множество нюансов. К примеру, искусственные ткани не всегда подходят, по­этому мастерица часто использует шерсть, хлопок, шелк... Кукольную обувь делает из натуральной кожи, заменитель не будет держать форму, да и дешевит образ.

– Я и ювелир, и швея, и сапожник, – улыбается мастерица. – Поскольку люблю, чтобы все сверкало, занялась немного и электричеством. В свои работы добавляю элементы, которые излучают свет. Нередко использую настоящие фонарики. А вообще, обычно в ход идут любые материалы. Стараюсь ничего не выкидывать и приспособить для чего-нибудь. Иногда для создания образов дарят что-то друзья и знакомые. У меня даже специальный уголок появился в доме, где хранятся ткани, фурнитура, а также различные материалы – глина, пластик, клей, краски, бумага…

На создание одной куклы у Маргариты уходит от недели до нескольких месяцев. И в каждую из них она вкладывает частицу своей души. Именно поэтому они такие разные, но все притягательные. Автор стремится создать образы, у которых должны быть свои характер и эмоции.

– В процессе работы образ может измениться, – признается кукольница. – Представляю, что кукла будет веселой и в какой-то определенной одежде. А потом смастерю голову и понимаю, что она задумчивая, а цвет волос и ткани, которые я отобрала для нее, совершенно не подходят, поэтому вношу какие-то корректировки.

С героинями русских сказок, сделанными мастерицей, ценители кукол мог­ли познакомиться на международной выставке авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда». Выставка делилась на две темы – «Легенды Великой степи» и «Сказания Древней Руси». Кордайская кукольница вдохновилась работами модного московского художника Романа Папсуева и представила свои работы на тему славянской мифологии с использованием светящихся элементов. Например, в избушке на курьих ножках топится печь, а платье богини плодородия Живы украшает венок с подсветкой.

Нетрудно заметить одну характерную особенность всех ручных изделий кордайской рукодельницы – у ее кукол лица с азиатскими чертами.

– Видимо, азиатский менталитет, а также место проживания наложили свой отпечаток на мои работы, – улыбается Маргарита Орлова. – Каждый раз, когда я делаю очередную куклу, это получается самопроизвольно. Наверное, это вторая отличительная особенность моих кукол.

Маргарита Орлова не ограничивается каким-то одним тематическим нап­равлением, а находится в постоянном поиске новых идей. Так, в 2021 году она создала серию кукол, посвященную 60-летию покорения человеком космоса. А в прошлом году рукодельница приняла участие в выставке «Большое космическое путешествие» в России. Четыре ее работы остались в музее космонавтики им. Г. Титова в городе Красный Кут. Кроме того, женщина попробовала свои силы и в конкурсе «Стимпанк», где выставила еще две интересные работы – мишка Тедди-путешественник и кукла Мэри-путешественница.

Маргариту Орлову очень радует, когда ее творчество приносит не только удовольствие, но и реальную помощь. Для этого она уже неоднократно становилась участницей благотворительной ярмарки «Время ангелов». Проект инициирован для помощи детям, страдающим муковисцидозом.

Как призналась моя собеседница, вдохновение она черпает из окружающего мира – растений, птиц и животных.

Самое интересное, женщина никогда не умела рисовать, да и творчество не было ее коньком.

– Только в юности вязала шали-паутинки из оренбургского пуха. Но это было так давно. Еще 15 лет назад я даже не представляла, что буду активно заниматься чем-то подобным. Честно говоря, в то время я не знала, чем заполнить образовавшуюся пустоту пос­ле смерти супруга. Однажды решила попробовать сделать шкатулку, затем попыталась декорировать различные бутылочки, еще позже привлекло изготовление светильников в форме цветов. Сегодня моим увлечением стали куклы. Мне нравится сам процесс их изготовления, а также радует, что они доставляют удовольствие людям, – рассказывает Маргарита Орлова.

Она считает, что главное – это не бросать начатое на полпути, даже если с первых шагов не получается. Сельчанка сравнивает этот принцип с тем, что применим к бизнесу. К слову, она и в этом деле уже не новичок. Ее куклы пользуются немалым спросом. Мастерица мечтает организовать выставку в Кордайском районе. Также в планы входит открытие собственного специализированного магазина, где в перспективе можно будет купить ее авторские работы.