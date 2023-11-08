Кукольный аншлаг

На пресс-конференции в Петропавловске артисты театра рассказали о своих творческих достижениях.

Они не потерялись на фоне 13 театров дальнего зарубежья и 7 театральных коллективов Казах­стана, которые были участниками первого международного фестиваля театра кукол Puppetland в Шымкенте. А там свое искусство показали театры кукол из Эстонии, Чехии, Польши, России, Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Израиля и даже Перу. В рамках фестиваля прошли мастер-классы не только зарубежных артистов, но и специалистов, занимающихся разработкой кукольных механизмов.

В номинации «Лучший актер» победил артист Северо-Казахстанского областного театра кукол Сапар Мапенов, сыгравший главную роль в спектакле «Отшельник и Роза».

В фестивале Almaty Puppet Festival приняли участие коллективы кукольных театров Польши, Грузии, Болгарии, Турции, Узбекистана и Казахстана – всего 150 мастеров сцены из шести стран. Северо-Казах­станский театр кукол представил в Алматы спектакль в жанре бэби-театр «Жук, паук и бабочка», который поставил главный режиссер театра Григорий Лайко.