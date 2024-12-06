Кумар Аксакалов рассказал о перспективах Аркалыка

Аким области Кумар Аксакалов посетил южные районы Костанайской области с рабочим визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Особое внимание было уделено городу Аркалык, который играет ключевую роль в стратегическом развитии региона. Одним из важнейших объектов посещения стала новая теплоэнергетическая станция, которая обеспечивает стабильное теплоснабжение всего города.

С начала отопительного сезона, стартовавшего 2 октября, ТЭЦ уже использовала более 4 500 тонн угля. Мазутная станция готова поддерживать систему в случае необходимости. На сезон 2024–2025 годов запланировано 42 000 тонн, из которых 15 155 тонн уже доставлено.

Новая станция станет опорой для устойчивого теплоснабжения Аркалыка и залогом комфорта его жителей.

По информации акимата, Кумар Аксакалов обозначил приоритетные направления развития города. Первое – это ремонт дорог. Планируется восстановить 68 км дороги до границы с Улытауской областью. В планах также возобновление работы аэропорта повышение статуса Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина до статуса университета, а также строительство детского сада:.

В ходе визита аким области провел встречу с жителями Аркалыка, в ходе которой обсуждались такие вопросы, как поддержка семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; компенсации пострадавшим от весенних паводков; развитие спортивной инфраструктуры и строительство новых площадок.

«Для меня важно лично выслушать каждого, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Все обращения взяты на контроль», – подчеркнул Кумар Аксакалов.

Глава региона также посетил Амангельдинский и Джангельдинский районы, где провел отчетные встречи и приемы граждан. Среди ключевых тем – развитие инфраструктуры, повышение уровня жизни и восстановление дороги Аркалык – Торгай.

Особой гордостью стала встреча с Жайной Алпыскызы – победительницей международного турнира по тогызкумалаку. Аким вручил ей памятный подарок и пожелал новых спортивных побед.