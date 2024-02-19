Курсы подготовки к семейной жизни могут ввести в Казахстане

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщил председатель комитета по делам молодёжи и семьи Минкульта Кайрат Камбаров, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По его словам, в Мажилисе сейчас рассматривается законопроект о семейно-бытовом насилии, который содержит подпункты, что перед вступлением в брак в месячный срок необходимо обучить будущих молодоженов основам семейных отношений.

— Менторы, психологи будут работать с гражданами, которые хотят вступить в брак. Пока это на рассмотрении, — ответил спикер.

Ранее юрист по семейному праву посоветовала не забывать влюбленным, что заключение брака влечет за собой не только права, но и обязанности. Среди наиболее частых причин разводов юрист отметила измены, финансовые споры, зависимости одного из супругов. По ее словам, люди пытаются решать в кабинете юриста вопросы, которые лежат в области межличностных отношений.

В этой связи психолог рассказала, к чему надо быть готовым будущим супругам, и по каким пунктам им лучше договориться заранее, чтобы жить счастливо.