День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист

К чему надо быть готовым будущим супругам, и по каким пунктам им лучше договориться заранее, чтобы жить счастливо, в преддверии Дня всех влюбленных корреспондент Kazpravda.kz узнала из беседы с семейным психологом и юристом по семейному праву

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Перед заключением брака самое главное – сверить личные ценности, считает семейный психолог Карлыгаш Акимбекова.

Ценности – это то, что важно для человека.

– Существует много вопросов, которые лучше обсудить до брака, иначе рано или поздно в отношениях могут появиться разногласия и начнутся конфликты. Есть вопросы, которые решаются через коммуникации, например, кто и что делает в доме – об этом можно договориться в процессе. Но более фундаментальные вопросы, такие как не причинять страданий, не изменять - это про ценности, - пояснила психолог.

По статистике, каждая вторая пара в Казахстане, разводится. Вот топ-3 причин разводов, по наблюдениям психолога:

отношения с родственниками,

финансовые сложности,

измены и абьюз.

– Множество запросов связаны с проблемами в отношениях со свекровью или тещей. Чаще всего они нарушают границы молодой семьи. Поэтому людям нашего менталитета следует обсуждать заранее, где и с кем они будут жить. Если молодой человек убежден, что он должен жить с родителями после свадьбы, девушка для себя должна решить: подходит ей ли ей это, как будет устроена их совместная жизнь, как долго она будет продолжаться и т.д., – перечисляет Карлыгаш Акимбекова.

Допустим, они договорились жить вместе, но со временем жена понимает, что свекровь сильно вмешивается в их отношения, и это делает невестку несчастливой.

– Прояснять это надо с мужем, а не со свекровью. Но тут проблема: у наших мужчин тотальное чувство вины перед родителями, из-за которого они считают себя неблагодарными сыновьями, когда живут отдельно от них со своей женой, – отметила специалист. Однако примеры, когда родители мужа не лезут в отношения, любят и сына, и внука, и сноху, есть. Но даже в этом случае, по мнению Карлыгаш Акимбековой, жить раздельно – лучший вариант.

Карьера или домашний быт?

Также психолог предлагает будущим супругам обсудить вопросы карьеры и финансов: важна ли жене самореализация или она согласна быть в роли домохозяйки, кем будет пополняться бюджет – обоими, или кормилец в семье будет только один, как будут распределены домашние обязанности.

Эти вопросы специалист по отношениям предлагает поднять, чтобы ни у кого не осталось нереальных взаимных ожиданий. В то же время не стоит забывать, что истинные намерения человек всегда покажет своими действиями.

– В принципе, до брака и так многое видно по поведению партнера, но из-за гормонов, которые на нас розовые очки надевают, бывает сложно что-либо сразу разглядеть. Поэтому я всегда девочкам рекомендую не бросаться на первого встречного как на потенциального мужа, а приглядеться к нему как к другу: как он показывает себя, какие действия совершает, – заявила психолог. Еще одна острая тема в браке – это то, как супруги ведут себя во время и после ссоры. В этом отношении специалист советует перестать копировать модель поведения родителей, если оно было не очень здоровым, а искать собственные способы выхода из конфликта. Для этого в паре развиваться должны оба, – убеждена психолог.

Она просит не путать развитие с «хождением по нумерологам, чакрологам, астрологам». Психолог убеждена, что для практической жизни, в первую очередь, для роста самооценки, эти увлечения – бесполезны.

Под развитием специалист подразумевает сепарацию, формирование самооценки и осознание своих ценностей, взросление, улучшение качества жизни, умение быть счастливым человеком. А для счастья, по словам Карлыгаш Акимбековой, важно соблюдать баланс всех жизненных сфер.

Согласно теории жизненного баланса американского психотерапевта Мэрилин Мюррей, на первое место человек должен ставить себя. На втором месте должны быть не родители и дети, а партнер по браку. Потому что родители рано или поздно уходят из жизни, а дети создают свои семьи.

–Мы, конечно, помогаем родителям, воспитываем детей, но вкладываться в отношения со своим партнером следует больше, чем в остальные сферы жизни, чтобы создавать с ним фундамент прочных отношений. Наш партнер по браку – это тот человек, который с нами останется, когда все уйдут, – заключила психолог.

Нужен ли брачный договор?

По словам юриста по семейному праву Асель Кишкембаевой, люди часто пытаются решать семейные вопросы в правовой плоскости, которые лежат в области межличностных отношений.

– Например, мужчина жалуется на родственников супруги, что они оскорбляют его за спиной. Иногда людям деликатно говоришь, что, мол, вам надо к семейному психологу, но некоторые обижаются, полагая, что к психологу ходят только нездоровые, – рассказывает юрист.

Среди наиболее частых причин разводов юрист отметила измены, финансовые споры, зависимости одного из супругов. Иногда лудомания, а такой зависимости подвержены не только мужчины, но и женщины, вносит раздор в семью. К примеру, мужчина подал на развод, потому что устал покрывать долги и кредиты супруги, увлекшейся азартными играми.

– Финансовые споры можно решить юридически, заключив брачный договор, – напомнила юрист.

Его можно заключать как до брака, так и после. Там достаточно прописать буквально одну фразу, что, к примеру, после развода то имущество, на чье имя оно было оформлено, остается в его собственности. То есть, в таком случае пара отказывается от раздела этого имущества. И, если дело дойдет до разрыва отношений, то можно избежать судебного спора и колоссальных расходов, связанных с ним, пояснила юрист.

– Многие не знают, что госпошлина очень высокая. Она составляет 1% от оценочной суммы имущества, учитывайте также услуги оценщика и юриста. Поэтому дешевле решить споры с помощью брачного договора, – отметила Асель Кишкембаева.

Но развод редко бывает по обоюдному согласию, часто кто-то из пары не может принять его. К тому же, как подчеркнула юрист, государству не выгодно, чтобы пары расходились, женщины оставались одинокими, а дети – незащищенными. Поэтому, когда есть возможность примерить пару, судья предоставляет срок на примирение от 1 до 6 месяцев. Примирение в суде происходит часто.

Иногда реальная угроза развода стимулирует второго партнера к компромиссу и диалогу, что в конечном итоге, позволяет сохранить брак, – вспоминает она.

– Брак – дело добровольное, так же как и развод, – напоминает Асель Кишкимбаева, – если одна из сторон будет настаивать на разводе, не зависимо от причин, суд пару разведет. В моей практике был случай, когда женщина 12 лет терпела побои мужа. И она решила развестись, когда это невозможно было скрыть от родственников.

Важно, на взгляд юриста найти человека, который будет подходить по культуре и воспитанию, чтобы оставаться с ним в диалоге в процессе совместной жизни и идти к общим целям.

Юрист посоветовала не забывать влюбленным, что заключение брака влечет за собой не только права, но и обязанности.