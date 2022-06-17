Курултай вселяет оптимизм

Павел Афанасьев, член Общественного совета Северо-Казахстанской области, старший преподаватель кафедры «Правовые дисциплины» НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева»

Общественность Северо-Казахстанской области приветствует создание Национального курултая при Президенте Республики Казахстан. Мы надеемся, что он станет дополнительной диалоговой площадкой между народом и государством, новым полноценным институтом гражданского общества, призванным обновить общественно-политическую повестку дня.

С помощью курултая, его рекомендациями и советами удастся наполнить конкретным содержанием понятие «Новый Казахстан», продолжить реформы, которые предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана в марте этого года. Они были поддержаны большинством населения нашей страны на недавнем республиканском референдуме.

На мой взгляд, данный консультативно-совещательный орган может выступить связующим звеном, средством обратной связи между представительными органами власти всех уровней и общественными советами регионов с Президентом, Парламентом и Правительством Казахстана.

Отрадно отметить, что в состав Национального курултая вошло множество представителей областей и районов из так называе­мой провинции. Для большого по территории государства крайне важно поддерживать живые связи центра и периферии, всех административно-террито­риальных единиц между собой, объединить в одну стройную и упорядоченную систему подчас чрезвычайно разнообразные мнения и взгляды на дальнейшее развитие страны.

Национальный курултай должен предлагать новые законопроекты, новые формы работы государственных органов, обсуж­дать и аккумулировать разные точки зрения по модернизации государственного аппарата. Общество не только ждет перемен, но и желает в них участвовать, тем самым разделив солидарную ответственность с государством за общее положение дел.

В этой связи, безусловно, встанет вопрос о расширении местного самоуправления, передаче от центра регионам дополнительных полномочий и компетенций, возможно, что и о децентрализации системы государственного управления. Как бы то ни было, цель у нас у всех одна – дальнейшая демократизация при сохранении сильного устойчивого и современного государства, постепенность реформ с избавлением от всего ветхого, устаревшего и отжившего, с одновременным внедрением самого лучшего и передового в повседневную государственную практику.