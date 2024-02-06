Кузница кадров

По словам главного менеджера управления организации приема документов АО «Центр международных программ» Акботы Стаевой, впервые сельские квоты были внедрены в 2020 году. Претенденты данной категории могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение меж­дународной стипендии «Болашақ» по льготным условиям по программам магистратуры.

– Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие на селе последние два года. Также они должны работать в сельской местности последние два года. Кроме того, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендентов по сельской квоте был не менее 3,00 из 4.00⁄4.33 либо 4.00 из 5.00, – отметила Акбота Стаева.

Немаловажным для присуждения стипендии является знание языков. От претендентов требуется наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку – с результатом IELTS 5.0 из 9.0, TOEFL – 35 из 120, DET – от 80 из 160. Молодые люди, предоставившие все необходимые документы, могут выбирать специальности, родственные специальностям по диплому бакалавра или специалиста.

Многое делается сегодня для привлечения сельской молодежи к участию в программе «Болашақ». По словам Акботы Стаевой, сельчанам не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, а также выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуе­мых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.

– Языковые курсы на территории Казахстана длятся девять месяцев и три месяца – за рубежом. На время языковых курсов выплачивается стипендия, покрывающая проживание и питание. Также для кандидатов по сельской квоте предусмотрена отработка: в регионах – три года, в городах областного значения – пять лет, – сказала Акбота Стаева.

Стипендиат, поступивший по сельской квоте, ставит в залог недвижимое имущество, но, в случае его недостаточности или неполного покрытия всей стоимости обучения, можно предоставить гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев.

– Хочу отметить, что с 2020 года процесс приема документов и конкурсного отбора полностью автоматизирован. Это обеспечило их прозрачность и открытость. Претенденты подают заявки через портал государственных услуг eGov и проходят все этапы отбора онлайн, не выезжая из региона, – подчеркнула Акбота Стаева.

Важным событием назвала спикер заключение в 2023 году Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между АО «Центр международных программ» и Народно-демократической патриотической партией «Ауыл». Данный документ предусматривает оказание консультационной поддерж­ки в регионах по зарубежным стипендиальным программам, образовательным и межправительственным грантам, программам стажировок и другим международным программам повышения квалификации специалистов из сельской местности. Таким образом, будет вестись совместная работа по разъяснению сельских квот программы «Болашақ».

– Начиная с февраля 2024 года запланирована активная информационно-разъяснительная работа с участием председателя правления АО «Центр международных программ» Алии Оспановой. Планируются многочисленные выезды в каждый регион Казахстана для встреч на местах. В рамках выездов будут запланированы встречи с местными исполнительными органами для уточнения списка необходимых специалистов конкретно для каждой области. Например, южным регионам требуется больше специалистов по сельскому хозяйству, западному – в области рыбного хозяйства и так далее, – отметила Акбота Стаева.

По ее словам, сегодня сельская молодежь Казахстана ориентируется на специальности в сфере образования, медицины, сельского хозяйства, ветеринарии, водного хозяйства, инженерии, государственного управления, так как они имеют особую актуальность для сельской местности. Стипендиаты проходят обучение по сельскому хозяйству в Германии, США, Великобритании, Литве, Польше, Чехии, Эстонии, России. В этих странах есть необходимое техническое оснащение, лаборатории и квалифицированный преподавательский состав.