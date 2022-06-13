Квартиру? Запросто!

Четыре года проведет в местах лишения свободы жительница Шымкента, за приличные деньги обещавшая решить жилищный вопрос по одной из государственных программ бесквартирным горожанам.

Строящиеся один за другим новые микрорайоны с много­этажными жилыми домами вызывают восхищение. Многие, кто пока не имеет своей квартиры, хотели бы попасть в заветные списки на получение жилья по госпрограммам. Ну а если есть желающие, готовые пойти на все, лишь бы обзавестись своим углом, то обязательно найдутся и те, кто готов оказать подобную услугу, хотя и весьма сомнительную.

Жительница Шымкента бралась помочь всем желающим. При одном условии: за услуги надо заплатить. И сумму весьма приличную. От 500 тыс. тенге до нескольких миллионов. За 2 года бурной дея­тельности воспользоваться по­мощью благодетельницы пожелал 21 горожанин, заплатив в общей сложности 34 млн тенге.

При этом денежные переводы она принимала на чужие банковские карты. К примеру, просила сделать перевод на карту няни своих детей, «одолжив» у той карточку на время. А некоторые переводы осуществлялись на номера карт случайных людей, которых аферистка встречала у банкоматов и просила воспользоваться их карточками для снятия наличности.

Деньги эти она смело тратила, даже и не думая выполнять обещания. Самым настырным советовала набраться терпения и подождать, рассказывая, что они уже почти у цели. Ключи от квартиры им вот-вот вручат, так что могут уже смело подбирать мебель и готовиться к ново­селью. Некоторым даже называла адрес новостройки.

Осознание того, что попались на удочку аферистки, так мастерски сыгравшей на желании иметь свое жилье, к людям пришло нескоро. К моменту, когда начали поступать одно за другим заявления в полицию, мошенница успела потратить легкие деньги, никого, разумеется, так и не обеспечив обещанной квартирой.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: опросили свидетелей, проверили денежные переводы потерпевших и, установив личности держателей карт, вышли на след подозреваемой. Задержали ее по месту жительства. Она особо не стала отпираться, понимая, что оставила слишком много следов и против нее соб­раны неопровержимые улики.

После окончания расследования обвинительное заключение направили в суд. Суд приговорил мошенницу к 4 годам лишения свободы. Возможно, эта история, дошедшая до суда, станет кому-то предостережением, и человек, намеревающийся получить государственные услуги «с рук» или пытающийся каким-то иным способом обойти закон, задумается и не сделает опрометчивый шаг.