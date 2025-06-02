Она составит 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда вносит изменения в приказ министра «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год», сообщает Kazpravda.kz

Информация о документе будет размещена для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

Изменения инициированы по просьбе работодателей агропромышленного комплекса и коснутся квоты для привлечения иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям – она составит 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, будет снижена квота на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами, которая составит 2,95% к численности рабочей силы.