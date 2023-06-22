Лечебная сила ремесел

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Илья Пащенко

Маленьких жителей столицы пригласили в Национальный музей РК на мастер-класс по глинотерапии.

Глинотерапия, разработанная в Германии более пятидесяти лет назад, на данный момент является одним из наиболее применяемых в мире методов арт-терапии. Специалисты считают, что с ее помощью дети преодолевают поведенческие трудности, так как основанный на развитии сенсорики и моторики процесс лепки из глины помогает им самовыражаться. И это важная веха на пути детей к социализации.

Мастер-класс состоялся в рамках социального проекта «Мейірім». По словам методис­та Бибигуль Арыстамбековой, проект позволяет приобщать ребят к искусству и развивать их творческие способности. В этот день в главный музей страны пришли участники проекта «Летний лагерь в музее», воспитанники Центра социального обслуживания «Жансая» и ученики специальной школы № 2 г. Астаны.

Приглашенные специалисты – преподаватель Детской художественной школы-клуба ЮНЕСКО Еркинбек Есимов и мас­тер по гончарному искусству Тауир Жолдибеков – смогли увлечь ребятишек с первых минут. Проведя небольшую разминку, они показали мальчишкам и девчонкам устройство гончарного круга и вместе с ними приступили к лепке.

Пока одни ребята стояли в очереди у гончарного круга, чтобы вместе с Тауиром Сейт­бековичем сделать небольшие вазы, другие учились у Еркинбека Сатыбалдиновича лепить фигурки животных. Никто не остался в стороне. Даже родители юных ремес­ленников были вовлечены в процесс и радовались вместе со всеми.

Очень скоро в руках участников мастер-класса стали появляться первые плоды их творческого труда ­– вазочки, чашечки, фигурки верблюдов, улиток, единорогов. Дети не скрывали восторга и робко спрашивали, можно ли будет забрать домой свои изделия – так они им понравились.

– Благодаря подобным мероприятиям дети с особыми образовательными потребностями могут лучше адаптироваться в обществе, – отметила Бибигуль Арыстамбекова. – Вот сейчас, например, они взаимодействуют с учениками общеобразовательных школ. В нашем музее работает кружок «Планета рукоделия», где мы помогаем ребятам проявить себя в творчестве. Мы надеемся, что в будущем наши социальные проекты станут масштабнее.

После окончания мастер-класса детей ждала увлекательная экскурсия по музею. Кстати, в зале археологии они с интересом рассматривали глиняную посуду, похожую на ту, что несколько минут назад делали они сами, но на самом деле изготовленную несколько веков назад.

Проведение подобных мероприя­тий дает ребятам возможность самовыражаться, а взрослым позволяет понять индивидуальные особенности каждого ребенка. Счастливые лица юных мастеров, их горящие неподдельным интересом глаза и широкие улыбки словно говорили: все дети мира радуются на одном языке.

#дети #Астана #глинотерапия #Мейірім

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