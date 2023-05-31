Легенда о красавице Статьи 31 мая 2023 г. 6:00 0 Серик Кабдулов В Атырауской области много исторических памятников, о некоторых из них сложены легенды. фото областного историко-краеведческого музея Например, это мавзолей Секер-сулу, которому уже две сотни лет. Купол сооружения с годами обрушился, но стены еще крепкие. Мавзолей носит имя красавицы, к могиле которой и сегодня приходят помолиться. Из материалов местных краеведов известно, что Секер-сулу родилась в 1786 году в местности Ойыл. Секер была дочерью Байсала из рода Шеркеш-Жаугашты, очень богатого человека с несметным количеством скота. Добродушный по характеру, он даже не наказывал людей, которые крали у него скот, старался не обращать на это внимания. У Байсала было две жены – Акбултыш и Актомпыш. От старшей жены не было детей, а младшая родила дочку Секер. Своего единственного ребенка отец баловал. Когда девочке исполнилось три года, к ним пришли свататься от известного богача рода Шеркеш-Косым Акшолака. Его сыну Аксейилу было тогда пять лет. Когда девушке исполнилось 15 лет, Аксейил приехал забрать свою невесту. Проводы Секер прошли на месте, где сейчас ее могила. Праздник длился три дня: были игры, танцы, для участия в байге из разных регионов привезли сотни лошадей, устроили айтыс. А в ночь на четвертый день, когда должны были отправить невесту с приданым, старшая жена Акбултыш видит страшный сон: Секер уходит с группой людей, а все они были давно мертвыми. О страшном сне красавица не знала и утром перед отъездом пошла к реке Ойыл. После купания, когда девушка одевалась, ее ужалила змея-стрела. Умирая, Секер успела сказать, чтобы ее похоронили на месте, где прошли проводы невесты, и установили там кереге (деревянные раскладные обрешетки) ее юрты. Аксейил, подавленный таким страшным горем, уезжает домой и там со словами «родится ли вторая такая Секер?» тоже умирает. Было ли все так, как гласит легенда? Доподлинно неизвестно. Но к мавзолею Секер-сулу продолжают приезжать молодые люди, которым не везет в любви. Они стараются посетить это место 14 августа – в день смерти степной красавицы. #Атырауская область #мавзолей #РК #легенды #степная краавица #Секер-сулу