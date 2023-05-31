Легенда о красавице

Например, это мавзолей Секер-сулу, которому уже две сот­ни лет. Купол сооружения с годами обрушился, но стены еще крепкие. Мавзолей носит имя красавицы, к могиле которой и сегодня приходят помолиться.

Из материалов местных краеведов известно, что Секер-сулу родилась в 1786 году в местности Ойыл. Секер была дочерью Байсала из рода Шеркеш-Жаугаш­ты, очень богатого человека с несметным количеством скота. Добродушный по характеру, он даже не наказывал людей, которые крали у него скот, старался не обращать на это внимания.

У Байсала было две жены – Акбултыш и Актомпыш. От старшей жены не было детей, а младшая родила дочку Секер. Своего единственного ребенка отец баловал. Когда девочке исполнилось три года, к ним пришли свататься от известного богача рода Шеркеш-Косым Акшолака. Его сыну Аксейилу было тогда пять лет.

Когда девушке исполнилось 15 лет, Аксейил приехал забрать свою невесту. Проводы Секер прошли на мес­те, где сейчас ее могила. Праздник длился три дня: были игры, танцы, для учас­тия в байге из разных регио­нов привезли сотни лошадей, устроили айтыс. А в ночь на четвертый день, когда должны были отправить невес­ту с приданым, старшая жена Акбултыш видит страшный сон: Секер уходит с группой людей, а все они были давно мертвыми.

О страшном сне красавица не знала и утром перед отъездом пошла к реке Ойыл. Пос­ле купания, когда девушка одевалась, ее ужалила змея-стрела. Умирая, Секер успела сказать, чтобы ее похоронили на мес­те, где прошли проводы не­вес­ты, и установили там кереге (деревянные раскладные обрешетки) ее юрты.

Аксейил, подавленный таким страшным горем, уезжает домой и там со словами «родится ли вторая такая Секер?» тоже умирает.

Было ли все так, как гласит легенда? Доподлинно неизвестно. Но к мавзолею Секер-сулу продолжают приезжать молодые люди, которым не везет в любви. Они стараются посетить это мес­то 14 авгус­та – в день смерти степной красавицы.