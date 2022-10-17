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Лучший друг и союзник

Наталия Хомс, Астана

Семь часов вечера, а в Центральной детско-юношеской библиотеке пренебрегают самым главным правилом – тишиной! Здесь играет музыка, поют и танцуют, обсуждают новинки библиотечного фонда, обмениваются книгами…

Так в рамках проекта «Читаю­щая нация» проходит всеми любимая «ночь в библиотеке» «Ай сәулесімен кітап оқиық», организованная КГУ «Централизованная библиотечная система» (ЦБС) и управлением культуры акимата города Астаны.

Целью мероприятия обозначены формирование и популяризация культуры чтения и духовно-нравственных ориен­тиров среди подрастающего поколения, знакомство жителей и гостей города с известными поэтами и писателями, деятелями искусства, произведениями молодых авторов.

– Мы раз в год традиционно проводим такой праздник в поддержку чтения и непрерывного образования, ведь библио­тека – это место, где человек может гармонично расти как личность. 18 библиотек города в течение года работают с дворовыми клубами, ведут множество проектов, в коворкинг-центрах проходят кружки, языковые курсы, тренинги, семинары. Библионочь – итоговое мероприятие, наш своеобразный отчет, – рассказала директор КГУ ЦБС г. Астаны Гульбадан Мадибаева.

Грандиозный фестиваль-библионочь был представлен интересной развлекательной и образовательной программой. Так, детские писатели и поэты Нурлан Калка, Баянгали Алимжанов, Серикбол Хасан, Зауре Торехан, Толымбек Абдирайым, Дарья Джумагалиева и другие провели автограф-сессию и презентации своих книг.

В рамках акции «Духовная ценность через книги» прошли концертные программы и вручение изданий в дар библио­текам от посольств Индии, Узбекистана, Польши, Армении, России.

– Подобными событиями мы возрождаем интерес к чтению у молодежи. Ведь чтение – это наше мышление, язык, культура, без которых совершенно невозможно жить, – обратилась к гостям праздника руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова.

Она вручила победителям и участникам прошедшего большого «Литературного диктанта» дипломы и, конечно же, ценные призы – книги.

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» провел буккроссинг-акцию «Кітап – досың, ақылшың!». Театр песка Айжан Жаркешовой «Песочное искусство – песочная анимация» порадовал самых маленьких гос­тей библионочи, читателям постарше была предложена линг­вистическая настольная игра «Шаңырақ», мастер-класс по каллиграфии «Жазу өнері», познавательные встречи с клубами «Қызғалдақ», «Қарашаңырақ», «Поэзия тынысы»,«Авангард» и многое другое.

– Задача нашей акции – обратить внимание общественнос­ти на особую роль библиотек в жизни человека. Важно говорить о том, что люди продолжают читать, а это значит, что и биб­лиотеки нужны. Более того, во время пандемии и после мы наблюдаем значительное повышение интереса к чтению, в том числе у детей. Родители начали понимать, что гаджет не приведет к успеху, ведь информация в телефоне мгновенна – прочитал и тут же забыл. А книга – живая, она помогает воображать целые миры, проживать жизнь героев, погружаться в повествование. И ничто так нас не успокаивает и не отвлекает в тяжелые времена, как хорошее литературное произведение, – отметила Гульбадан Мадибаева.

Постоянные читатели и те, кто пришли в библиотеку впервые, нашли себе в этот насыщенный вечер занятие по душе. А главное – никто не ушел без книги.

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