Статьи Лучший друг и союзник 17 октября 2022 г. 0:00 Наталия Хомс, Астана Семь часов вечера, а в Центральной детско-юношеской библиотеке пренебрегают самым главным правилом – тишиной! Здесь играет музыка, поют и танцуют, обсуждают новинки библиотечного фонда, обмениваются книгами… Так в рамках проекта «Читающая нация» проходит всеми любимая «ночь в библиотеке» «Ай сәулесімен кітап оқиық», организованная КГУ «Централизованная библиотечная система» (ЦБС) и управлением культуры акимата города Астаны. Целью мероприятия обозначены формирование и популяризация культуры чтения и духовно-нравственных ориентиров среди подрастающего поколения, знакомство жителей и гостей города с известными поэтами и писателями, деятелями искусства, произведениями молодых авторов. – Мы раз в год традиционно проводим такой праздник в поддержку чтения и непрерывного образования, ведь библиотека – это место, где человек может гармонично расти как личность. 18 библиотек города в течение года работают с дворовыми клубами, ведут множество проектов, в коворкинг-центрах проходят кружки, языковые курсы, тренинги, семинары. Библионочь – итоговое мероприятие, наш своеобразный отчет, – рассказала директор КГУ ЦБС г. Астаны Гульбадан Мадибаева. Грандиозный фестиваль-библионочь был представлен интересной развлекательной и образовательной программой. Так, детские писатели и поэты Нурлан Калка, Баянгали Алимжанов, Серикбол Хасан, Зауре Торехан, Толымбек Абдирайым, Дарья Джумагалиева и другие провели автограф-сессию и презентации своих книг. В рамках акции «Духовная ценность через книги» прошли концертные программы и вручение изданий в дар библиотекам от посольств Индии, Узбекистана, Польши, Армении, России. – Подобными событиями мы возрождаем интерес к чтению у молодежи. Ведь чтение – это наше мышление, язык, культура, без которых совершенно невозможно жить, – обратилась к гостям праздника руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова. Она вручила победителям и участникам прошедшего большого «Литературного диктанта» дипломы и, конечно же, ценные призы – книги. Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» провел буккроссинг-акцию «Кітап – досың, ақылшың!». Театр песка Айжан Жаркешовой «Песочное искусство – песочная анимация» порадовал самых маленьких гостей библионочи, читателям постарше была предложена лингвистическая настольная игра «Шаңырақ», мастер-класс по каллиграфии «Жазу өнері», познавательные встречи с клубами «Қызғалдақ», «Қарашаңырақ», «Поэзия тынысы»,«Авангард» и многое другое. – Задача нашей акции – обратить внимание общественности на особую роль библиотек в жизни человека. Важно говорить о том, что люди продолжают читать, а это значит, что и библиотеки нужны. Более того, во время пандемии и после мы наблюдаем значительное повышение интереса к чтению, в том числе у детей. Родители начали понимать, что гаджет не приведет к успеху, ведь информация в телефоне мгновенна – прочитал и тут же забыл. А книга – живая, она помогает воображать целые миры, проживать жизнь героев, погружаться в повествование. И ничто так нас не успокаивает и не отвлекает в тяжелые времена, как хорошее литературное произведение, – отметила Гульбадан Мадибаева. Постоянные читатели и те, кто пришли в библиотеку впервые, нашли себе в этот насыщенный вечер занятие по душе. А главное – никто не ушел без книги. Пред. След. Пред. След.