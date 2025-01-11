Малым школам – особое внимание

Образование
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Жанат Сисекенова
собственный корреспондент по Актюбинской области

Эффективный опыт региона планируют распространить по всей стране

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Дистанционное обучение – вынужденная мера, неожиданно возникшая в пору пандемии COVID-19. Еще не забыты реалии той поры, когда аульным ребятишкам приходилось взбираться на ближайший холм с мобильным телефоном, чтобы получить домашнее задание. Мозговой штурм для решения обнажившейся проблемы обернулся оригинальной идеей создания совершенно новых условий для школьников отдаленной глубинки. Премьер-министр Олжас Бектенов, убедившись в эффективности опыта в ходе рабочей поездки в область, рекомендовал распространить его по всей стране.

О подробностях итогов многолетнего поиска нам рассказал эксперт в сфере педагогики, кандидат филологических наук, внештатный советник акима области по образованию Жайык Султан, бывший на момент подготовки статьи руководителем областного управления образования. По его словам, все началось с международного исследования результатов качества образования (PISA), проведенного в 2018 году. Оно показало значительный разрыв в знаниях между сельскими и городскими школьниками.

– Тогда из 424 школ в сельской местности располагалась 281, из них 204 – малокомплектные, сохранившиеся в отдаленных населенных пунктах, а это в основном бывшие чабанские точки и молочно-товарные фермы, – говорит он. – В первую очередь они испытывали острый дефицит учителей. Из-за чего, к примеру, преподаватель математики был вынужден дополнительно вести уроки химии и физики. Следующий отрицательный момент – наличие совмещенных классов, когда за одной партой сидят ученики разного возраста. Педагогу приходится постоянно перестраиваться, применяя дифференцированный подход, нет возможности концентрироваться на общей информации.

Далее – инфраструктура. По словам специалиста, такие школы, как правило, продолжают десятилетиями ютиться в обветшавших помещениях, районный бюджет финансировал их по остаточному принципу. Ситуацию усугубляла логистика, ведь Актюбинская область занимает в республике первое место по территории, и малокомплектные школы находятся порой за сотни километров от центра.

Осознав все эти сложности, негативно влияющие на образовательный процесс, руководство региона с 2021 года стало выстраивать вертикаль, согласно которой областной бюджет взял на себя финансирование всех образовательных учреждений. Маленькие школы сразу почувствовали эффект вливаний – они стали оживать. В 2022 году новые исследования PISA показали значительное улучшение, особенно в естественных науках и математике. Сельские школьники подтянулись за три года.

– Еще один значимый аспект. Осенью 2022 года в области стартовал проект по повышению доходов сельского населения «Ауыл аманаты». В ходе большой разъяс­нительной работы, которая главным образом строи­лась на встречах с местным населением, стало очевидно, что глубинка сиротеет. Люди вынужденно покидают когда-то обжитые предками аулы вслед за своими детьми, которым нужно качест­венное образование, что возможно только в перс­пективных селах, райцентре, городе. Все эти моменты и стали триггером для запуска регио­нального пилотного проекта «Білім all», разработанного совместно с Национальной академией образования имени Ыбрая Алтынсарина. Проект также способствовал повышению качества обучения в малокомплект­ных сельских школах, – отметил Жайык Султан.

Идею поддержали Министерство просвещения и акимат Актюбинской области, которым на тот момент руководил Ералы Тугжанов. На подготовительном этапе 1 068 педагогов проектных школ прошли курсы повышения квалификации в Назарбаев Интеллектуальной школе, Нацио­нальном центре повышения квалификации «Өрлеу» и цент­ре педагогического мастерства. Учителя учились эффективному использованию современного оборудования, повышали цифровую грамотность и развивали методическое мастерство.

Идея заключалась в отказе от педагогов-«гастролеров», которые могут приехать в отдаленное село лишь на неделю-две, что не гарантирует стабильного обу­чения. Решили действовать по другой схеме, используя в полной мере собственный потенциал. Организовали уроки через Интернет, но его возможности были значительно ограничены. Этот момент определил следующее стратегическое направление.

#село #Образование #школа #аул #БІЛІМ ALL

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