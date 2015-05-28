Мастер-класс от Амира Крамера

В Казахстане за последние 10 лет смертность от ишемической болезни сердца снизилась почти в 2,5 раза. Это стало возможным не только благодаря открытию новых инновационных центров, но и внедрению передовых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.Прошедший в Городском кардио­логическом центре мастер-класс был посвящен замене аортального клапана бескаркасным биологическим протезом корня аорты. Другими словами, новая технология, пришедшая в Казахстан, отныне позволяет заменять больной клапан сердца на биопротез, который максимально приближен к естественному, что дает возможность не только возвращать здоровье больному человеку, но и сделать его жизнь полноценной.Операции провел один из ведущих хирургов Израиля доктор Амир Крамер. Согласно рейтингу, ежегодно составляемому Израильской ассоциацией врачей, доктор Крамер входит в пятерку лучших кардиохирургов страны. Он в совершенстве владеет мини-инвазивными, то есть бескровными, методиками, которые сейчас широко применяются для лечения больных кардиологического профиля. Вот и в Алматы Амир Крамер продемонстрировал высший пилотаж в хирургии, виртуозно осуществив эндопротезирование пораженных сердечных клапанов.Как сказал вице-министр здравоохранения и социального развития РК Алексей Цой, сейчас много казахстанских врачей обучаются в лучших зарубежных клиниках, но значительно больше стало мастер-классов, когда врачи из-за рубежа приезжают к нам и на мес­те обучают наших специалистов.– Отправить в дальнее зарубежье даже одного специалиста стоит очень больших денег, поэтому выгоднее приглашать к нам иностранных врачей, которые в наших же стенах проводят сложнейшие операции. Во-первых, здесь важен и психологический фактор – наши врачи видят, что это возможно, что новейшие технологии в медицине подвластны и им, а во-вторых, потом уже казахстанские специалис­ты, так сказать по эстафете, могут проводить мастер-классы для своих коллег из регионов. Сейчас Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил нам привнес­ти в Казахстан самые современные медицинские технологии, которые только есть в мире, чтобы наши граждане могли получать все виды медицинской помощи на высоком уровне, не выезжая для этого за рубеж. Причем все эти высокие технологии должны быть доступны для любого казахстанца, так как государство берет на себя все связанные с этим расходы, – сказал Алексей Цой.В свою очередь доктор Крамер, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что в израильских клиниках подобные биопротезы используются уже 15 лет.– По своей конструкции биопротез полностью замещает корень аорты, – пояснил он, – что позволяет восстанавливать сердечную гемодинамику и функцию сердечного клапана, не снижая качества жизни пациентов, не требуя постоянного затем применения различных лекарственных препаратов, что является большим его преимуществом перед другими каркасными и механическими клапанами сердца. По своим функциональным особенностям клапаны нового поколения максимально приближены к естественному аортальному клапану, демонстрируя отличную клиническую эффективность по истечении более 12 лет после имплантации. Не случайно сейчас бескаркасный биопротез корня Freestyle является самым передовым клапаном в технологическом отношении.Сегодня мы уже прооперировали двух пациентов, одному около 50 лет, другому за 60, и если бы их вовремя не пролечили, продолжительность жизни этих людей была бы значительно сокращена, а так мы вернули их к полноценной жизни. После таких операций работоспособные люди могут продолжать трудиться, а бабушки и дедушки заниматься своими внуками, что, согласитесь, не менее важно, – подчеркнул он.Доктор Крамер отметил, что среди известных кардиохирургов, которые работают в Казахстане, есть его друзья, близкие знакомые.– Мои приезды в Казахстан начались еще пять-шесть лет назад, я побывал в разных регионах – и на севере страны, и на юге, и в цент­ре, оперировал в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Алматы, Астане, надеюсь побывать и в других городах. Должен сказать, что с каждым разом заметно, как качественно повышается уровень не только вашей кардиохирургии, но и медицины в целом. Стираются экономические преграды для развития здравоохранения. И несмот­ря на то что кардиоотделений у вас очень много, они разбросаны по всему Казахстану, страна очень большая, все работают хорошо.Что же касается сегодняшних операций, то мне очень приятно оперировать в этом кардиоцентре, здесь прекрасная операционная, великолепный штат – и врачи, и медсестры, и анестезиологи. Сегодня мы не учили ваших врачей чему-то уникальному, мы просто предложили им новый вид тех операций, которые они уже делают: клапаны они уже умеют и ставить, и чинить, а мы предлагаем им новый вид протеза, который немножко сложнее имплантировать, но у которого значительно лучше результаты.Несмотря на то что мы только вчера вечером прилетели, утром уже были в операционной, и операция прошла так слаженно, как будто мы оперировали вместе много лет подряд. Должен сказать, что это отделение – одно из немногих в мире, которое работает только по экстренной кардиологической службе, поэтому операций здесь проводится много, но правильный подход и отбор больных позволяют выдавать очень хорошие результаты, сравнимые с результатами в любой крупной клинике мира, – сказал Амир Крамер.Главный врач Городского кардиологического центра Алмат Кодасбаев сообщил также, что мас­тер-классы здесь проводятся регулярно.– С начала года это уже четвертый мастер-класс. В прошлом году, например, приезжал кардио­хирург из Японии, который обучал наших врачей новой методике стентирования коронарных артерий. В основном к нам едут специалисты из дальнего зарубежья по интервенционной аритмологии, привозя сюда новые, инновационные технологии. И сейчас мы оказываем практически все виды хирургической кардиопомощи, в том числе стентирование и шунтирование. Не так давно у нас открылось новое отделение по хирургическому лечению нарушений ритма сердца, – сказал он.Вместе с доктором Крамером операции проводил заведующий отделением кардиохирургии Городского кардиоцентра Нурсан Сурашев.– Наши израильские коллеги во главе с профессором Амиром Крамером показали уникальную операцию – бескаркасную биологическую замену аортального клапана. Такие клапаны очень дороги, но мы закупаем лучшие, в Америке, страна для своих граждан денег не жалеет. Вообще за последние пять-шесть лет уровень кардиохирургии в Казахстане кардинально возрос, примером тому может служит наш кардиоцентр, где выполняют все виды хирургических операций по коронарному шунтированию, замене сердечных клапанов. У нас большие перспективы, амбициозные планы, выполнение которых позволит значительно улучшить отечественное здравоохранение, а значит, и жизнь казахстанцев, – заявил Нурсан Сурашев.