Матч Рыбакина - Соболенко перенесли из-за непогоды

Спорт
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Встреча топовых теннисисток уже дважды приостанавливалась

Фото: sports.kz

Определилась судьба затянувшегося матча казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (4-е место рейтинга WTA) с белоруской Ариной Соболенкой (1-е место) на Итоговом турнире WTA в Канкуне (Мескика), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщается, официально было принято решение перенести игру из-за плохих погодных условий, скорее всего на завтрашний день — 4 ноября.

Первый сет остался за Соболенко, а во второй партии матч был остановлен при счете 5:3 в пользу Рыбакиной.

Отмечается, что ранее встреча топовых теннисисток уже дважды приостанавливалась.

Напомним, что Рыбакина и Соболенко решают судьбу второй путевки в полуфинал Итогового турнира WTA с данной группы. Первое место в квартете заняла представительница США Джессика Пегула, которая одержала победы во всех своих трех поединках.

#Рыбакина #матч #WTA #непогода #Соболенко

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