«Мечтайте, пробуйте, будьте смелее»: Гани Бейсембаев обратился к детям

Образование
78
Дана Аменова
корреспондент

Глава ведомства обратился к юным гражданам страны в рамках декады «Қазақстан балалары»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гани Бейсембаев в преддверии праздника отметил, что уважение к мнению ребенка, внимание к его чувствам и забота о его будущем является общей задачей зрелого общества, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие наши дети, сегодня я хочу обратиться ко всем детям нашей страны. Мы взрослые хорошо понимаем как важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, росли здоровыми, счастливыми, уверенными в себе и могли раскрывать свои таланты. Вы самое ценное, что у нас есть и все что мы делаем ради вашего будущего. Государство принимает колоссальные меры, чтобы каждый ребенок учился в комфортной и благоприятной среде. Мы строим новые школы, детские сады, центры творчества и досуга, чтобы вы могли всесторонне развиваться, находить себя и делать первые шаги к мечте», – говорится в тексте поздравления.

Он отметил, что в нашей стране действует целая система защиты прав ребенка, приняты три ключевые закона.

«Мы гарантируем вам право на образование, здоровье, отдых и защиту. Но главное право - быть услышанными. Ваше мнение важно для нас. Мы слышим, когда вы делитесь своими мыслями, идеями, мечтами. Мы обязательно будем рядом, чтобы воплотить их в реальность. Мечтайте, пробуйте, будьте смелее. Именно так рождаются будущие педагоги, архитекторы, врачи, инженеры, писатели и будущие лидеры. Вы будущее Казахстана, и мы гордимся каждым из вас», - написал министр.

Напомним, 22 мая стартовала декада «Қазақстан балалары» совместно с министерствами здравоохранения, культуры и информации, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, а также с акиматами и НПО.

Каждый день посвящен ключевым темам: правам ребенка, безопасности, образованию, воспитанию, здоровью и созданию условий для развития.

Сегодняшний день связан с инициативой «Бала үні» как символом открытого диалога с детьми. Это возможность услышать их голос и понять, что для них важно.

#праздник #поздравление #Минпросвещения #Гани Бейсембаев

Популярное

Все
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Музей космонавтики откроют в Байконыре
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
Сюрпризы от «Окжетпеса», «Жетысу» и «Улытау»
Гармония музыки и танца
Ферма, где роботы доят коров
Как не остаться в долгу
Когда работа начинается с заботы
«Умный дом» и все, кто в нем
Открытое окно – зона риска
Управление беспилотниками – настоящее искусство
У каждого должна быть крыша над головой
Подготовили пляжи и спасателей
Навели порядок в древнем Сауране
Испытание броней и огнем
Клянусь защищать Отчизну!
Зарядка с чемпионами прошла в Алматы
Развивая медицинский кластер
ChatGPT стал плательщиком НДС в Казахстане
Сердце села – в семье
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Тайны городского парка
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Истоки тюркской письменности
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

КазНУ внедряет ИИ в образовательный процесс
Как проходит ЕНТ в Казахстане
В Астане состоялся День открытых дверей Cardiff University …
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зар…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]