Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Гани Бейсембаев в преддверии праздника отметил, что уважение к мнению ребенка, внимание к его чувствам и забота о его будущем является общей задачей зрелого общества, сообщает Kazpravda.kz

«Дорогие наши дети, сегодня я хочу обратиться ко всем детям нашей страны. Мы взрослые хорошо понимаем как важно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, росли здоровыми, счастливыми, уверенными в себе и могли раскрывать свои таланты. Вы самое ценное, что у нас есть и все что мы делаем ради вашего будущего. Государство принимает колоссальные меры, чтобы каждый ребенок учился в комфортной и благоприятной среде. Мы строим новые школы, детские сады, центры творчества и досуга, чтобы вы могли всесторонне развиваться, находить себя и делать первые шаги к мечте», – говорится в тексте поздравления.

Он отметил, что в нашей стране действует целая система защиты прав ребенка, приняты три ключевые закона.

«Мы гарантируем вам право на образование, здоровье, отдых и защиту. Но главное право - быть услышанными. Ваше мнение важно для нас. Мы слышим, когда вы делитесь своими мыслями, идеями, мечтами. Мы обязательно будем рядом, чтобы воплотить их в реальность. Мечтайте, пробуйте, будьте смелее. Именно так рождаются будущие педагоги, архитекторы, врачи, инженеры, писатели и будущие лидеры. Вы будущее Казахстана, и мы гордимся каждым из вас», - написал министр.

Напомним, 22 мая стартовала декада «Қазақстан балалары» совместно с министерствами здравоохранения, культуры и информации, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, цифрового развития, а также с акиматами и НПО.

Каждый день посвящен ключевым темам: правам ребенка, безопасности, образованию, воспитанию, здоровью и созданию условий для развития.

Сегодняшний день связан с инициативой «Бала үні» как символом открытого диалога с детьми. Это возможность услышать их голос и понять, что для них важно.