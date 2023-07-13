Медики рулят

В Прииртышье начали трехлетнюю поэтапную замену санитарного транспорта для районных больниц. Ежегодно намерены закупать по 37 единиц – это 30% от норматива. Таким образом, за 2023 год смогут увеличить оснащенность машинами сельских медицинских организаций с 51 до 68%, а к 2025 году дос­тичь полного обновления до 100%.

В этом году выделено более 838 млн тенге, поставлять машины уже начал отечественный производитель – ТОО «СемАЗ». Первыми по три машины получили Павлодарская районная поликлиника и больница Баянаульского района.

Ключи от оборудованных медицинских автомобилей медикам вручил руководитель областного управления здравоохранения Айдар Ситказинов. Он отметил, что на встречах с населением люди нередко поднимали вопрос обновления автопарка именно в отдаленных селах, поэтому первый транспорт как раз и направили в такие населенные пункты.

Как рассказала руководитель поликлиники Павлодарского района Гульназ Каирбаева, этот район самый большой по численности населения, и здесь давно нуждались в новом транспорте.

– У нас 29 медицинских объектов, из них три фельдшерс­ко-акушерских пункта и десять врачебных амбулаторий, которые должны быть оснащены автомобилями, – подчеркнула Гульназ Каирбаева. – С 2017 года нам не покупали санитарный автотранспорт. Заменяем теперь УАЗы 2011 года, они уже практически в нерабочем состоянии. Эти новые машины закрепляем за самыми отдаленными селами района – Чернорецк, Ново­ямышево и Ефремовка. Мы же возим беременных, тяжелых пациентов, пострадавших в ДТП. Чтобы транспортировать человека, нужно было класть его на мягкие носилки, а потом поднимать фельдшеру и водителю. В новых скорых уже современные перевозочные коляски, которые позволяют не напрягаясь одному человеку загрузить пациента.

К примеру, врачебная амбулатория села Чернорецк обслуживает четыре деревни, где живут около 2,5 тыс. человек, на вызовах работают две машины скорой помощи. 28-летний врач общей практики Даулет Болатбаев работает здесь всего год. Медик говорит, что зимой старые «таблетки» часто заст­ревали в дороге, пациентов приходилось транспортировать на носилках. Новый санитарный транспорт облегчит и улучшит работу.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, до конца сентября в регион поступит еще 31 машина.