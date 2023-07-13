Медики рулят

Статьи
91
Екатерина Бескорсая

В Павлодарской области обновляют автопарк сельских скорых – шесть из 37 новых машин уже отправились в районы.

фото из архива "КП"

В Прииртышье начали трехлетнюю поэтапную замену санитарного транспорта для районных больниц. Ежегодно намерены закупать по 37 единиц – это 30% от норматива. Таким образом, за 2023 год смогут увеличить оснащенность машинами сельских медицинских организаций с 51 до 68%, а к 2025 году дос­тичь полного обновления до 100%.

В этом году выделено более 838 млн тенге, поставлять машины уже начал отечественный производитель – ТОО «СемАЗ». Первыми по три машины получили Павлодарская районная поликлиника и больница Баянаульского района.

Ключи от оборудованных медицинских автомобилей медикам вручил руководитель областного управления здравоохранения Айдар Ситказинов. Он отметил, что на встречах с населением люди нередко поднимали вопрос обновления автопарка именно в отдаленных селах, поэтому первый транспорт как раз и направили в такие населенные пункты.

Как рассказала руководитель поликлиники Павлодарского района Гульназ Каирбаева, этот район самый большой по численности населения, и здесь давно нуждались в новом транспорте.

– У нас 29 медицинских объектов, из них три фельдшерс­ко-акушерских пункта и десять врачебных амбулаторий, которые должны быть оснащены автомобилями, – подчеркнула Гульназ Каирбаева. – С 2017 года нам не покупали санитарный автотранспорт. Заменяем теперь УАЗы 2011 года, они уже практически в нерабочем состоянии. Эти новые машины закрепляем за самыми отдаленными селами района – Чернорецк, Ново­ямышево и Ефремовка. Мы же возим беременных, тяжелых пациентов, пострадавших в ДТП. Чтобы транспортировать человека, нужно было класть его на мягкие носилки, а потом поднимать фельдшеру и водителю. В новых скорых уже современные перевозочные коляски, которые позволяют не напрягаясь одному человеку загрузить пациента.

К примеру, врачебная амбулатория села Чернорецк обслуживает четыре деревни, где живут около 2,5 тыс. человек, на вызовах работают две машины скорой помощи. 28-летний врач общей практики Даулет Болатбаев работает здесь всего год. Медик говорит, что зимой старые «таблетки» часто заст­ревали в дороге, пациентов приходилось транспортировать на носилках. Новый санитарный транспорт облегчит и улучшит работу.

По информации управления здравоохранения Павлодарской области, до конца сентября в регион поступит еще 31 машина.

#медицина #Павлодарская область #скорая помощь #автопарк #амбулатория

Популярное

Все
Нашествие саранчовых в регионе продолжится еще, по крайней мере, пару лет, причем, вероятно, площадь распространения вредителя будет увеличиваться
Жильцы многоквартирного дома в новостройках Талдыкоргана уже второй месяц наблюдают, как рушится их жилье, ожидая хоть какой-то реакции со стороны застройщиков и местных властей
Компании, провалившие тест на качество возведенного ими жилья, оштрафованы
На законных основаниях
Свобода не отменяет правила
Асфальт құтты болсын!
Купальный сезон в разгаре
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Статусный турнир в столице
В приоритете – местная инициатива
Индустриальная опора Казахстана
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Медики рулят
Ответственность за будущее образования
«Үйде сөйле»
Добросовестным инвесторам не стоит опасаться процедур вступившего в силу Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов»
Приехали
Ремонт вскладчину
Нужны квоты
Закон Республики Казахстан
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
Зрелищное шоу дронов пройдёт в Астане
Закончился ремонт на МАЭК
25-летие Астаны отмечают сегодня в Казахстане
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
В Восточном Казахстане локализовали пожар  в лесу на третьи сутки
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
"Это город больших возможностей": Токаев об Астане
Улицы Павлодара ушли под воду  из-за мощного ливня
Пожар в горах на территории лесного хозяйства в ВКО потушили
В горах Туркестанской области ищут пропавшего туриста
Густой дым накрыл 5-этажный жилой дом в Усть-Каменогорске  (фото)
Тело молодого человека нашли в реке Чаган в Западно-Казахстанской области
В Казахстане создана Всемирная федерация по аударыспаку
Египетский самолет аварийно приземлился в Актобе
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль

Читайте также

Когда мыло еще и лечит
Ремонт вскладчину
Ответственность за будущее образования
Индустриальная опора Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]