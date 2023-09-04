Медиков в области будет больше

Отделение медицинского колледжа, а точнее – новое учебное заведение, торжественно открылось на базе Степногорской многопрофильной больницы. Его первыми студентками стали 56 девушек – будущих медицинских сестер, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

Рабочие кабинеты отделений, оснащенные современной мебелью, профессиональным оборудованием, готовы к учебному процессу. Так, установлен аппаратно-программный комплекс для обучения медиков – симулятор виртуальной реальности для отработки алгоритмов и навыков в виртуальном пространстве, интерактивно-сенсорный 3D-анатомический комплекс «Пирогов», интерактивно-сенсорный стол c виртуальными 3D-пациентами Academix3D и другое.

На открытии учебного заведения его первых учащихся позд­равил руководитель управления здравоохранения Нурлан Ахильбеков, который отметил важность работы медицинских сестер, рассказал им о мерах сегодняшней господдержки медицинских работников.

– С целью социальной поддерж­ки медиков им предоставляется для начала жилье в общежитиях, выделяются средства для аренд­ных платежей, места в детских садах, обязательно трудоустраиваются супруг или супруга. Управлением здравоохранения сегодня прорабатывается вопрос увеличения суммы подъемного пособия для специалистов, изъявивших желание работать в сельской местности, с двух с половиной миллионов тенге до пяти миллионов, в городе – с полутора миллионов до двух с половиной миллионов тенге, – сказал Нурлан Ахильбеков.

Напомнил главный врач облас­ти и о том, что заработная плата врачей в среднем выросла еще на 30%, среднего медицинского персонала – на 20%, младшего – на 15%.

Добавим, что ежегодно из местного бюджета выделяются 35 грантов на обучение врачей в резидентуре, 50 грантов по специальности «общая медицина». Для медицинских работников среднего звена выделяется 190 грантов.

После торжественного мероприятия провели обзорную экскурсию по новому отделению медицинского колледжа, в процессе которой гости ознакомились с учебной программой, материально-техническими возможностями учебного заведения. Немаловажно, что студентки колледжа будут сразу же закреплять теорию на практичес­ких занятиях в Степногорской городской многопрофильной больнице – повышение практикоориентированности и дуальности обучения налицо.