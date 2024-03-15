Мелодии родной земли Свежий выпуск 15 марта 2024 г. 3:04 38 Наталия Портнягина, Уральск Одним из ярких культурных событий, приуроченных к началу Наурызнама, стал VII Фестиваль традиционного искусства JAIYQ SAZY, состоявшийся в Көрісу күні. фото Максат Туяк На площади перед дворцом искусств «Атамекен», где проходил фестиваль, с самого утра были установлены нарядные юрты. Гостей встречали национальными угощениями – наурыз көже и баурсаками. В фойе Дворца искусств была организована выставка, посвященная традициям и культуре номадов. Здесь же представили продукцию в национальном стиле местные товаропроизводители. Фестиваль нацелен на продвижение культурного наследия и в этом году посвящен 115-летию народного артиста РК, основоположника западной традиционной песенной школы Гарифоллы Курмангалиева. За уникальный голос, диапазон которого совмещал регистры тенора и сопрано, его называют Орфеем казахской степи, а все его творчество – уникальным явлением в казахской национальной культуре XX века. Гарифолла Курмангалиев не только исполнял произведения, но и писал музыку к ним. Зрителям были представлены известные композиции в исполнении солистов и творческих коллективов из разных регионов страны. После концерта участники фестиваля провели встречи и мастер-классы в вузах и музыкальных школах областного центра. #Көрісу күні #JAIYQ SAZY #VII Фестиваль #традиционное искусство