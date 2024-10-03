Международный музей космонавтики может стать национальным брендом

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Дина Устиненко
старший корреспондент отдела культуры

Его открытие положительно отразится на воспитании подрастающего поколения, уверены инициаторы проекта

фото из личного архива

В августе этого года на страницах нашей газеты вышла статья «Люди любят удивляться». Вместе с Исламжаном Иминовым – путешественником, посетившим 132 страны, мы задавались вопросом, как поспособствовать развитию туристического кластера в стране. Статья имела большой резонанс. Многие общественники откликнулись на нее, желая помочь. В частности, в материале прозвучало предложение открыть в Алматы Международный музей космонавтики.

– Удивительно, что это не было сделано до сих пор, – удивлялся Исламжан Абдыкадырович. – Ведь Казахстан – колыбель мировой космонавтики. А путевого международного музея, доступного всем, так и не появилось. Он мог бы стать главным символом Казахстана для путешественников со всего мира.

Эту тему развивает дальше председатель астанинского филиала Совета генералов, опытный дипломат и разведчик Омиртай Битимов. По его словам, это должен быть не просто музей, а свое­образный центр притяжения подрастающего поколения.

– Сегодня проводится масштабная работа по предотвращению детской и подростковой преступности, ужесточается наказание несовершеннолетних и лиц, вовлекающих их в противозаконные действия, ведется работа по сокращению наркозависимых, но все меры носят больше карательный характер, – комментирует Омиртай Битимов. – А что мы можем дать взамен? Какую альтернативу готовы предложить? Молодежь, не имея возможности достойно проводить досуг и увлекаться полезными занятиями, выбирает компьютерные и азартные игры, соцсети, а кураторы деструктивных религиозных организаций с радостью заманивают неокрепшие умы в свои тщательно расставленные ловушки.

По мнению генерала, заинтересовывать детей надо перспективными направлениями, где виден прогресс. А ведь космос – это наше будущее! Интереса и возможностей там непочатый край.

Будет не совсем верным утверждать, что в Казахстане забыли про гордый статус космической колыбели. В Алматы и Байконыре есть музеи, но о них практически никто не знает, и это совсем не то, что можно назвать брендом страны. А ведь настоящий масштабный международный музей вполне может стать не только туристическим объектом, привлекающим зарубежных гостей, но и центром притяжения подрастающего поколения. И совсем необязательно создавать его в архаичном понимании, а основать ультрасовременный комплекс, где, помимо знакомства с историческими экспонатами, будет возможность получать базовые знания по данной тематике, обмениваться опытом, определиться с выбором будущей профессии. Там можно организовать курсы, секции, кружки в зависимости от возраста и запросов участников.

С бескрайних казахских степей человеку открылся путь в космос. Так почему бы не использовать это ощутимое преимущество? С нашей земли туда отправились порядка 150 космонавтов, в их числе казахстанцы Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов, с которыми генерал Битимов уже обсудил идею создания музея.

Первый космонавт Казахстана, известный летчик-испытатель Токтар Аубакиров благосклонно отнесся к идее создания международного музея и проявил готовность содействовать его работе. Талгат Мусабаев отметил, что готов предоставить фото- и видео­материалы, а также отдельные фрагменты скафандров, в которых он лично проработал в открытом космосе более 40 часов, и много чего еще.

– Интернет, спутники, робототехника, космонавтика – звенья одной цепи, – продолжает Омирхан Макашевич. – У нас много талантливой молодежи, очень хочется, чтобы им было где развиваться и применять свои таланты, чтобы они не бежали за лучшей долей, возможностями и признанием за рубеж. Вполне вероятно, что создание такого масштабного музея станет толчком к тому, что и у нас появятся вскоре свои отечественные Илоны Маски и Циолковские. Также было бы уместным распределить по разным школам сбор фактического материала по отдельным космонавтам, вылетавшим в космос с нашей земли, ныне проживающим в разных частях света. Считаю, что они бы с удовольствием пошли на контакт и даже возможные встречи с учащимися, помогли бы с экспонатами. Необходимо собрать как можно больше информации, записать их воспоминания в видеоформате. А музей станет для этого базой.

Для такого серьезного проекта, по словам Омиртая Битимова и Исламжана Иминова, необходимо создать рабочую группу. Инициативная уже есть, и ее участники намерены обратиться в Правительство за поддержкой, в частности, в вопросах выделения помещения и курирования работы по линии образования, культуры и туризма.

– Надеюсь, что сможем найти под­держку и у крупных бизнесменов страны, у которых также есть дети, внуки, опыт и еще достаточно сил, чтобы помочь родной стране в оздоровлении общества и продвижении национального бренда по всему миру, – говорит Омиртай Макашевич. – От лица инициа­тивной группы ответственно заявляю, что мы готовы приступить хоть сейчас!

#дети #музей #космос #молодежь #музей космонавтики

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