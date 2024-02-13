Международный турнир по паранастольному теннису пройдет в Астане

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Спортсмены с ограниченными возможностями вступят в борьбу за призовые места с 1 по 3 марта в Астане, в Центре настольного тенниса, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат Астаны

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Международный турнир ITTF Fa20 Astana Para Open 2024 проводится среди спортсменов с поражением опорно–двигательного аппарата, а также с интеллектуальным нарушением.

В турнире планируется участие около 150 спортсменов из 19 стран.

Столицу на соревнованиях представят Сауле Айдарханова, Балзия Таш, Александра Степанова, Алтынай Ержанкызы, Гульмира Кайдасова, Райымбек Жакыпбек, кандидат в мастера спорта Жанна Алиева, Ринат Гильфанов и Денис Никитин.

— ITTF Fa20 Astana Para Open 2024 - прекрасная возможность занять место в международном рейтинге, а также получить международную классификацию для спортсменов, не имеющих ее.  Например, спортсменам на колясках присваивается 1- 5 класс, спортсменам с поражением опорно-двигательного аппарата 6-10 класс, спортсменам с повреждением интеллектуальных возможностей - 11 класс (в том числе делится на другие категории). К данному турниру наши спортсмены готовились в течение шести месяцев. Я очень рад, что в нашей стране проводятся международные соревнования. Уверен, что наши спортсмены добьются хороших результатов, — рассказал старший тренер по настольному теннису Астаны Геннадий Герасименко.

В городской администрации добавили, что турнир состоится в Центре настольного тенниса - ADD Table Tennis Center Astana - по адресу пр. Кабанбай батыра 47/1.

#Астана #турнир #акимат #ограниченные возможности #паранастольный теннис

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