Теннис в Казахстане за последние 15 лет совершил настоящий рывок — турниры ATP Challenger, ITF, яркие имена и восходящие звезды. Но при этом вокруг казахстанского тенниса до сих пор витает множество мифов: «слишком дорого», «спорт для элиты», «своих нет — одни натурализованные». Разбираемся, что правда, а что вымысел.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

МИФ №1: Теннис — это только для богатых

Реальность: Да, теннис — затратный вид спорта. Но в Казахстане действуют десятки бесплатных и субсидируемых программ. Федерация тенниса Казахстана поддерживает регионы, тренеров и талантливых детей, оказывая им всестороннюю поддержку. Да, аренда корта в частном клубе может стоить не дешево. Но по всей стране доступны государственные теннисные центры, где цена ниже, а для детей и вовсе — бесплатная. Инвестиции в инфраструктуру значительно сократили расходы на аренду корта, которые снизились с 50 долларов в час в 2007 году до всего лишь 10 долларов в час сегодня.

МИФ №2: Всё делается ради натурализованных игроков

Реальность: Да, Казахстан на первичном этапе своего становления сделал ставку на натурализованных игроков, чтобы заявить о себе на мировой арене, а для молодых игроков была задана определённая профессиональная планка, но это не мешает развивать своих спортсменов. На сегодняшний день, детские и юношеские национальные сборные Казахстана (юноши и девушки) занимают лидирующие позиции в Азии и одни из ведущих позиций в мире:

- команды Казахстана до 12 лет с 2021 года ежегодно занимают призовые места в Азии (2 раза -1 место, 2 раза - 2 места, 3 раза -3 место).

- национальные сборные до 14 лет за последние 4 года выходили 3 раза в финальный этап WJTC и в 2022 году заняли 4 место в мире, одержав по ходу соревнований победы над командами Италии и Аргентины. В рейтинге Азии игроки Казахстана регулярно занимают первые позиции, а в ТОП-100 рейтинга Тennis Еurope в 2024 году было 7 игроков из Казахстана, из которых 3 в ТОП-50.

- команды до 16 лет 4 раза выходили в финальный этап Junior Davis Cup и Junior Billie Jean King и в 2024 году команда юношей заняла 5 место в мире.

- в 2024 году Амир Омарханов дошел до четвертьфинала Юниорского Australian Open и по итогу года вошел в ТОП-10 юниоров мира. В целом, в 2024 году 6 игроков Казахстана входили в ТОП-100 рейтинга ITF (3 из них в 50 лучших, еще 2 в ТОП-20).

МИФ №3: Казахстанские турниры — “второсортные”

Реальность: В соответствии с долгосрочной программой развития Федерация тенниса Казахстана уделяет большое внимание получению турнирной практики игроками. С этой целью в стране ежегодно проводятся более 120 турниров для детей до 10 лет, а также свыше 140 турниров для различных возрастных категорий старше 10 лет, среди которых более 40 международных (в среднем за 2021-2024 гг.):

• Турнир ATP-250 Almaty Open;

• 2 турнира ATP Challenger;

• 14 турниров World Tennis Tour: Men’s – 7; Women’s – 7;

• 8 турниров ITF Junior;

• 12 турниров ATF Junior 14&U;

• 3 турнира ТЕ (16&U; 14&U; 12&U);

• Junior DC and JBJKC Qualification;

• Финал Командного Чемпионата Азии до 12 лет.

Под эгидой Федерации дополнительно проходят 10 республиканских турниров среди любителей и ветеранов тенниса, а также большое число турниров между любительскими клубами. Следует отметить, что проводимые нами соревнования являются основной турнирной площадкой не только для игроков из Казахстана, но и для участников из других стран Средней Азии.

МИФ №4: Инфраструктура хромает

Реальность: Казахстанской федерацией тенниса продолжается активное развитие теннисной инфраструктуры, с ежегодным введением в эксплуатацию нескольких теннисных центров по стране для удовлетворения огромного спроса на занятия теннисом, существующего в результате успеха членов национальных сборных, а также теннисных мероприятий высокого уровня, проводимых на ежегодной основе. Сегодня в Казахстане 38 теннисных кортов с 364 кортами с твердым покрытием и грунтовым покрытием. На ближайшую перспективу до 2035 года ФТК утверждена программа, которая включает строительство еще 15 теннисных центров в основных регионах страны, что позволит дополнительно возвести 160 новых кортов для организации тренировочного процесса и проведения международных турниров. Стоит также отметить, что теннисные центры в г. Астане, г. Алматы, г. Караганде и г. Шымкент имеют статус «Региональных теннисных центров» и используются в качестве основных турнирных баз в Центральной Азии.

МИФ №5: В Казахстане теннис не популярный и не имеет массовости

Реальность: На сегодняшний день в Казахстане теннисом на регулярной основе занимаются и участвуют в турнирах 17 532 детей до 10 лет, 2700 юниоров, а также 9 500 любителей (мужчин и женщин). Из них более 1000 детей являются частью программы Junior Tennis Initiative, курируемой непосредственно Федерацией тенниса, и с 2022 года было удвоено среднее число участий в турнирах, поскольку одним из важнейших элементов развития потенциала игроков является высокий уровень конкуренции и своевременное приобретение соревновательного опыта. За счет реализованной Федерацией в последние годы программы по увеличению массовости более 36 000 детей занимаются теннисом в детских садах и школах в рамках основного учебного плана. В стране внедрен национальный рейтинг игроков и тренеров с обязательным лицензированием через систему KazPIN. В этом направлении высокие результаты демонстрирует работа 14 национальных координаторов программы международной федерации тенниса (ITF) “Tennis 10’s”, которые активно способствуют вовлечению в теннис детей в детских садах и школах на базе утвержденной программы по развитию детского тенниса.

МИФ №5: Не квалифицированные тренеры

Реальность: ФТК также подготовила сотни тренеров и инструкторов для обучения детей теннису с раннего возраста. За последние пять лет число сертифицированных ITF тренеров почти удвоилось и превысило 400 человек. В 2024 году система обучения тренеров Казахстана получила серебряный уровень ITF и реализует активную программу повышения квалификации на всех уровнях тренерства, от инструктора до ITF Lvl 3. Стоит отметить, что 40 тренеров в стране имеют сертификацию ITF Level 2, еще 90 сертифицированы на уровне CAP Lvl-1.

Ежегодно Федерация тенниса Казахстана проводит национальную тренерскую конференцию, куда приглашаются как местные тренеры, так и тренеры из ближайших стран Центральной Азии для обмена опытом, посещения лекций и участия в мастер-классах. В качестве спикеров на конференции привлекаются известные международные эксперты в области тенниса - такие, как Хрвое Жмачич, Иван Молина, Карл Маес, Сирил Женевуа.