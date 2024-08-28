Министр обороны наградил армейских спортсменов-олимпийцев

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За особые заслуги перед Отечеством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие личные достижения и профессионализм Гусману Кыргызбаеву и его брату-близнецу, старшему тренеру – начальнику отделения команды по дзюдо Центрального спортивного клуба Гумару Кыргызбаеву приказом министра обороны присвоено воинское звание «капитан» досрочно

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Служащие Вооруженных сил РК спортсмены-инструкторы Нариман Курбанов и Демеу Жадраев, а также рядовой Ислам Сатпаев награждены ведомственной наградой – медалью «Ел қорғаны». Медали «Қарулыкүштердіңүздігі» был удостоен также участник Олимпийских игр солдат спортивный роты ЦСК боксер Мухаммедсабыр Базарбайулы. Были также поощрены тренеры спортсменов. Денежное вознаграждение получили остальные участники Олимпийских игр.

Всего в Олимпиаде участвовал 21 спортсмен Центрального спортивного клуба министерства обороны РК, представив страну в 11 видах спорта: бокс, дзюдо, стрельба, бадминтон, гребля, спортивная гимнастика, борьба, спортивное скалолазание, таеквондо, современное пятиборье и легкая атлетика.

Поздравляя спортсменов, глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что армейские атлеты вносят большую лепту в развитие спорта в Вооруженных силах.

– В скором времени мы планируем открыть военно-спортивный колледж, где будет обучаться наша молодежь по видам спорта. Создадим все необходимые условия и будем поддерживать их в участии во всех соревнованиях. Это придаст новый импульс для развития армейского спорта и Центрального спортивного клуба, – сказал министр обороны.

Напомним, в столице Франции армейские спортсмены завоевали четыре олимпийские медали. Среди них – серебряные призеры по спортивной гимнастике Нариман Курбанов и греко-римской борьбе Демеу Жадраев, а также обладатели «бронзы» по дзюдо – старший лейтенант Гусман Кыргызбаев и по пулевой стрельбе – рядовой Ислам Сатпаев.

Всего за годы независимости спортсмены Вооруженных сил 39 раз становились победителями и призерами Олимпийских игр. На мировых помостах они завоевали 637 золотых, 420 серебряных и 489 бронзовых медалей.

#олимпиада #медаль #дзюдо #МОРК

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