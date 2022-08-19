Минтруда представило проект Социального кодекса РК

Министерство труда и социальной защиты РК разместило на официальном сайте ведомства проект Социального кодекса Республики Казахстан для предварительного обсуждения, сообщает Kazpravda.kz.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Комментарии к проекту Социального кодекса РК можно направить на электронную почту: sockodeks@enbek.kz.

Работа по разработке Социального кодекса РК велась по поручению Главы государства, которое он дал на очередном заседании Высшего совета по реформам.

В документе предлагается закрепить следующие принципы: адресность и дифференцированный подход оказания социальной помощи с учетом нуждаемости; профилактика и предупреждение социальных рисков; соразмерность экономических ресурсов и задач социальной политики; солидарная ответственность государства, работодателей и граждан; инклюзивность социальной политики, конфиденциальность социальной защиты и соответствие международным стандартам.

Для разработки Кодекса при МТСЗН была создана рабочая группа с участием более сотни экспертов, включая депутатов Мажилиса и Сената Парламента, изучено более 30 законодательных и 150 подзаконных актов, рассмотрено порядка 500 предложений от населения и общественных объединений, разработана концепция Кодекса.

«В настоящее время казахстанцам предоставляется широкий спектр мер социального обеспечения, которые регулируются кодексом, 16-ю законами и более ста подзаконными актами. Основная цель нового Кодекса – аккумулировать все действующие нормы законодательства в этой сфере в одном документе, чтобы упростить для населения их понимание. Принятие Кодекса также обеспечит единый стиль изложения нормативных правовых актов, это необходимо в связи с тем, что ряд законов в сфере соцобеспечения был принят еще в начале 90-х годов, с тех пор существенно поменялись подходы к разработке НПА. Кроме того, в рамках Кодекса будет осуществлена систематизация социальных прав граждан – в одном документе будут указаны все базовые права, возникающие на жизненном пути человека во всех сферах жизнедеятельности, в том числе минимальные социальные стандарты», – сообщила директор департамента юридической службы МТСЗН Анжелика Парсегова.

Она также отметила, что в некоторых странах Западной Европы (Англия, Италия, Бельгия и др.) нет социальных кодексов, что отражается на уровне обеспечения нуждающихся граждан. Данные государства руководствуются актами международного сообщества, в частности актами Совета Европы.

Социальные кодексы, а также кодексы социального обеспечения приняты в Германии, Франции, Швеции, Австрии, Индии и т.д. При этом перечень вопросов, регулируемых социальными кодексами зарубежных стран, очень широк и не является единым. Так, например, во Франции данный документ не регламентирует вопросы безработицы, а в Индии – большая часть посвящена трудовым отношениям, которые не регулируются социальными кодексами европейских стран.

«С учетом международного опыта в Социальном кодексе предлагается закрепить следующие принципы: адресность и дифференцированный подход оказания социальной помощи с учетом нуждаемости; профилактика и предупреждение социальных рисков; соразмерность экономических ресурсов и задач социальной политики; солидарная ответственность государства, работодателей и граждан; инклюзивность социальной политики, конфиденциальность социальной защиты и соответствие международным стандартам», – проинформировала Анжелика Парсегова.

По ее словам, рабочей группой было предложено сформировать Кодекс из двух частей – общей и особенной.

В общей части устанавливаются основы правового регулирования социальных отношений между государством и гражданином с четким определением их взаимных обязательств.

Особенная часть посвящена отдельным видам социальных рисков, где будут определены меры реагирования на них, категории получателей соцпомощи, размер выплат, условия и сроки их назначения. Также будет регламентирован правовой статус социальных работников и социальных институтов.

В концепции Социального кодекса предусматривается:

- усиление мер по обеспечению социальных прав и гарантий (повышение правовой грамотности граждан; развитие института социального сопровождения нуждающихся семей);

- модернизация социальной поддержки граждан (обеспечение соцвыплат на уровне не менее международных минимальных норм социального обеспечения; повышение социальной защищенности работающих граждан при заболеваемости; внедрение подушевого финансирования соцуслуг; повышение эффективности пенсионной системы с учетом демографических трендов);

- внедрение интегрированной модели предоставления социальных стандартов (внедрение «Цифровой социальной карты»; стимулирование выхода семей из состояния нуждаемости; принятие превентивных мер по направлениям социальной сферы);

- трансформация и реинжиниринг государственных услуг (переход от заявительного к проактивному оказанию услуг; заочное освидетельствование лиц с инвалидностью; автоматизация процессов оказания адресной социальной помощи; поэтапное внедрение «социального кошелька»);

- реформирование социальных институтов (создание Государственного социального фонда на базе Государственного фонда социального страхования с передачей ему функций по назначению пенсий и пособий; консолидация финансовых потоков соцсферы).

«В перспективе принятие Социального кодекса позволит: создать единый источник знаний граждан о своих социальных правах и обязанностях; вести автоматизированный мониторинг социального благосостояния населения; принять превентивные меры по обеспечению социальных прав и гарантий; оказывать госуслуги в электронном и проактивном формате; повысить социальную защищенность и уровень жизни наших граждан», – подчеркнула Анжелика Парсегова.