Минтруда расследует несчастные случаи на мельнице в Рудном и руднике «Казахмыса»

В результате расследований будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет госинспекции труда ведет расследования групповых несчастных случаев в Карагандинской и Костанайской областях, передает Kazpravda.kz

В Карагандинской и Костанайской областях созданы специальные комиссии для расследования групповых несчастных случаев, произошедших в регионах, в результате которых, в общем, погибли 6 человек. Ожидается, что будут установлены обстоятельства и причины произошедших трагедий.

Напомним, 5 октября на территории рудника «Саяк» ТОО «Корпорация Казахмыс»-ПО «Балхашцветмет» горный мастер Д. Игембаев 1990 г.р., бурильщик шпуров О. Зекей 1967 г.р. и помощник бурильщика М. Турыспаев 2001 г.р. получили отравление неизвестным газом.

В результате несчастного случая Игембаев и Турысбаев погибли, а Зекей направлен в городскую больницу Балхаша.

Для расследования обстоятельств и причин несчастного случая создана комиссия под председательством главного госуинспектора труда по Карагандинской области.

6 октября в Рудном, на территории мельничного комплекса, арендуемого ТОО Imperial Agro Group, в мучном бункере № 5 были найдены тела без признаков жизни следующих граждан: Е. Бошыкова 1987 г.р., А. Утегенова 1994 г.р., Д. Калауова 1978 г.р., С. Шакиртаева 1976 г.р.

По информации руководителя ТОО Imperial Agro Group, Бошыков оказывал услуги по договору гражданско-правового характера в качестве технолога по пусконаладочным работам. Других погибших директор ТОО не знает, трудовых отношений с данными людьми не имеет.

Будут выяснены наличие или отсутствие трудовых отношений с указанными гражданами.