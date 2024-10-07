О состоянии здоровья пострадавшего работника «Казахмыса» сообщили в облздраве
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Несчастный случай произошел на шахте «Саяк-3»
В многопрофильную больницу Балхаша поступил пострадавший работник, передает корреспондент Kazpravda.kz
По данным управления здравоохранения Карагандинской области, предварительный диагноз: острое отравление угарным газом.
«Общее состояние оценивается как средней степени тяжести за счет интоксикационного синдрома. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщили медики.
Напомним, двое шахтеров скончались во время выброса угарного газа в Карагандинской области. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения.