Двое шахтеров скончались во время выброса угарного газа в Карагандинской области

«На шахте произошел выброс угарного газа. Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Руководство и коллектив «Казахмыс» приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.