Двое шахтеров скончались во время выброса угарного газа в Карагандинской области

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

В «Казахмыс» сообщили о несчастном случае, произошедшем на шахте «Саяк-3» в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На шахте произошел выброс угарного газа. Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Руководство и коллектив «Казахмыс» приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.

#Казахмыс #шахтеры #выброс угарного газа

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